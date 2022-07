Stadtverwaltung sucht den schönsten Bottroper Naturgarten

Bottrop. Die Stadt sucht den schönsten Naturgarten der Stadt. Ausgezeichnet werden sollen Garten und Gärtner bei zwei Klimatagen Anfang August.

Wer hat den schönsten natürlichen Garten in Bottrop? Der Fachbereich Umwelt und Grün ruft zum Gartenwettbewerb auf.

Dieses Jahr feiern die Emschergenossenschaft und Städte der Zukunftsinitiative „Klima.Werk“ das Festjahr „Neue Emscher“. Aus diesem Anlass macht eine „blaugrüne Klimainsel“ Halt in Bottrop und präsentiert Themen der klimaangepassten und lebenswerten Stadt. Am Montag und Dienstag, 1. uns 2. August, bietet das „Klima.Werk“ der Bottroper Stadtverwaltung in der Innenstadt Mitmach- und Bastelaktionen sowie Informationen zu den Themen Dachbegrünung, Regenwasser und Gartengestaltung an.

In diesem Rahmen startet der Fachbereich Umwelt und Grün einen Wettbewerb um den schönsten natürlichen Garten oder Vorgarten in Bottrop. Bewertet werden Aspekte der Nachhaltigkeit, wie unter anderem Artenreichtum, Insektenfreundlichkeit, natürlicher Boden sowie ökologische Bewässerung und Pflege.

Bewerbungsschluss ist der 22. Juli

Für die Teilnahme am Wettbewerb werden eine Auswahl an aussagekräftiger Fotos und optional eine kurze Beschreibung der Besonderheiten des eigenen Gartens oder Vorgartens inklusive der Kontaktdaten benötigt. Einsendeschluss der Bewerbung ist der 22. Juli.

Die Unterlagen können per Post oder E-Mail eingereicht werden an: Fachbereich Umwelt und Grün, Brakerstraße 74, 46238 Bottrop oder umweltplanung@bottrop.de Mit der Einsendung stimmen alle TeilnehmerInnen einer möglichen Veröffentlichung ihres Beitrags zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich an umweltplanung@bottrop.de oder telefonisch an 02041 704333. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt und am 2. August im Rahmen der blaugrünen Klimainsel gekürt.

