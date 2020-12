Stadtverwaltung schließt über die Feiertage

Bottrop. Neben der Bottroper Verwaltung machen auch Bibliothek, Museum und Bäder zu. Es gibt jedoch eine Reihe von Notdiensten für besondere Fälle.

Alle Einrichtungen der Stadtverwaltung bleiben vom 24. Dezember bis 4. Januar geschlossen. Das betrifft auch die Bibliothek und das Josef-Albers-Museum Quadrat. Darüber hinaus sind alle Sportplätze und Sporthallen sowie sämtliche Hallenbäder vorerst geschlossen.

Fortgesetzt wird der Betrieb im Jobcenter und bei der Stadtreinigung (Best) fort. Die Feuerwehr ist an allen Tagen einsatzbereit. Zudem gibt es für unaufschiebbare Fälle einige Notdienste in der Zeit von Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr. Diese Notdienste werden geleistet vom Bürgerbüro im Rathaus (ausschließlich für die Ausstellung dringend benötigter Reisedokumente), vom Standesamt zur Beurkundung von Sterbefällen (nur 28. und 30. Dezember), und vom Fachbereich Umwelt und Grün zur Anmeldung von Bestattungen.

Weitere städtische Einrichtungen bleiben in Rufbereitschaft

Im Gesundheitsamt ist für amtsärztliche und sozialpsychiatrische Notfälle, für Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz und für Notfälle im Bereich „Frühe Hilfen“ ein Notdienst eingerichtet. Er ist am 28. und 29. Dezember jeweils von 8 bis 16 Uhr sowie am 30. Dezember von 8 bis 14 Uhr zu erreichen. Für Notfälle des Sozialamtes steht ein Notdienst vom 28. bis 30. Dezember jeweils zwischen 8.30 und 12.30 Uhr zur Verfügung. In Gefahren- oder Schadensfällen befinden sich weitere städtische Einrichtungen in Rufbereitschaft. Bei Bedarf informiert die Feuerwehr.

Termingebundene Schreiben können in den Hausbriefkasten am Rathaus, Ernst-Wilczok-Platz 1, eingeworfen werden. Sie erhalten einen Eingangsstempel.