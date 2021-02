Stadtverwaltung Bottrop ist am Rosenmontag geschlossen

Bottrop. Am Rosenmontag bleiben alle städtischen Dienststellen in Bottrop geschlossen. Das betrifft nicht nur das Rathaus, teilt die Stadtverwaltung mit.

Rosenmontagszug, Rathaussturm und alle anderen Karnevalsveranstaltungen in Bottrop sind coronabedingt abgesagt. Doch auch wenn der Rosenmontag in diesem Jahr anders ausfällt als gewohnt bleibt die Stadtverwaltung am 15. Februar geschlossen - wie in jedem Jahr.

Das haben die Verantwortlichen nun mitgeteilt. Die entsprechende Handlungsweise sei Teil einer Vereinbarung mit dem städtischen Personalrat, so der Hinweis. Die Folge: Am Rosenmontag bleiben alle städtischen Dienststellen geschlossen, das betrifft auch das Parkhaus an der Schützenstraße.

