Bottrop: Polizeipräsenz steigert das Sicherheitsgefühl

Am ZOB hat die Polizei zuletzt häufiger Präsenz gezeigt. Sie reagiert damit auch auf Beschwerden der Bürger. Doch war das der einzige Grund, um aktiv zu werden? Tatsächlich habe aus Sicht der Polizei gedroht, dass sich am ZOB und angrenzend ein Schwerpunkt entwickelt, so Andreas Wilming-Weber. „In so einem Fall müssen wir Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Andreas Wilming Weber Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Auch der Polizeisprecher spricht von subjektiven Sicherheitsempfinden, was sich vielfach nicht mit der Statistik decke. Das persönlich Empfinden werde möglicherweise allein schon dadurch beeinflusst, das einem gewisse Personengruppen unheimlich sein. Dafür müsste die sich aber noch nicht einmal strafbar gemacht haben. Wilming-Weber verweist auf die Trinkerszene. Solche Treffpunkte gebe es vielfach in Innenstadtbereichen, wo viel los ist.

Bottroper geben positive Rückmeldungen an die Polizei

Nichtsdestotrotz, auch diese gefühlte Unsicherheit müsse die Polizei ernst nehmen. So seien die großangelegten Kontrollen auch ein Zeichen an die Bevölkerung. „Und die Rückmeldungen, die wir da bekommen, sind sehr positiv.“

Bleibt die Frage, welcher Stadtteil aus Sicht der Polizei sicher oder unsicher ist. Hier muss der Polizeisprecher passen. Zahlen für einzelne Stadtteile hat die Behörde nicht, eine solche Auswertung sei nur mit enormem Aufwand möglich, da die im System hinterlegten Straßen keinem Stadtteil zugeordnet seien.