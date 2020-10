Das „Stadtradeln 2020“ in Bottrop verzeichnet Rekordzahlen.

Aufgesattelt Stadtradeln erreicht diesmal Rekordzahlen in Bottrop

Bottrop. Die Freude am Radfahren nimmt zu. Immer mehr Bottroper Teams machen mit bei der bundesweiten Kampagne. Jetzt zieht die Stadt Bilanz.

Die Bottroper Teilnehmer am „Stadtradeln“ legten so viele Kilometer wie noch nie zurück: Die 450 aktiven Radlerinnen und Radler brachten es gemeinsam auf 141.741 gefahrene Kilometer. Die Stadt hatte für September zur Teilnahme an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ aufgerufen. Es war das achte Mal, dass sie der Einladung des Veranstalters Klima Bündnis folgte.

Auch die wachsende Zahl von Teams zeigt, dass die Freude am gemeinsamen Radfahren zunimmt. Insgesamt 51 Gruppen beteiligten sich. Angespornt wurden die Teilnehmenden zusätzlich durch die Starterpakete, die das Planungsamt zu Beginn verteilte.

Das stärkste Team stellte wie schon im Vorjahr die „Ehrengarde Prosper-Haniel“ mit 54 aktiven Radlerinnen und Radlern. Auf dem zweiten Platz landete erstmals das Team „Radler 07 Bottrop“. Auf dem dritten Platz folgte das „Offene Team Bottrop“. Die höchste Kilometerzahl legte das Team „Radler 07 Bottrop“ mit 21.001 Kilometern zurück. Knapp dahinter landete die „Ehrengarde Prosper-Haniel“ mit 18.055 Kilometern, gefolgt vom „Offenen Team Bottrop“ mit 9443 Kilometern.

