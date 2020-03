Stadt warnt: Falsche Corona-Tester klingeln an den Türen

Bottrop. Die Stadt warnt dringend vor falschen Testern, die an der Haustür Abstriche machen wollen. Die Verwaltung hat die Polizei eingeschaltet.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in Bottrop angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs und klingeln an Haustüren, um angebliche Testungen auf den Coronavirus vorzunehmen. Die Verwaltung betont nachdrücklich, dass dies keine Abgesandten des Gesundheitsamtes und auch sonst keiner Behörde sind! Abstriche werden nur in Arztpraxen oder in der Abstrichstelle (Saalbau) gemacht. Die Polizei wurde informiert, um dem Treiben möglichst Einhalt zu gebieten.