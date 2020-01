Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt stellt Strafantrag

Paul Ketzer, als Dezernent bei der Stadt auch zuständig für die Feuerwehr, wurde noch am Dienstagabend über den Vorfall informiert. „Ich will es nicht dramatisieren, aber ich war schon geschockt.“ Auch die Stadt als Dienstherr werde zusätzlich noch Strafantrag stellen, kündigte Ketzer an, außerdem stehe es Christoph Riße auch frei, persönlich Strafantrag zu stellen. „Man muss sich das einmal vorstellen, da waren Feuerwehrleute im Einsatz, im Dienst für die Allgemeinheit und dann werden sie von Kriminellen angegriffen.“

Der Dezernent und die Stadt unterstützen daher den Zeugenaufruf der Polizei. Eindringlich appelliert Paul Ketzer an Bürger, die möglicherweise etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.