Stadt schickt den Bottroper Impfbus wieder auf Tour

Die Stadt Bottrop schickt den Impfbus wieder los. Am Mittwoch steht er am Altmarkt.

Der Bottroper Krisenstab schickt erneut den Impfbus los. So will er noch mehr Erst-, Zwei- und Auffrischungsimpfungen an die Bürger bringen.

Die Stadt legt eine neue Impfkampagne auf. Am Mittwoch, 20. Oktober, gibt es von 10 bis 16 Uhr am Altmarkt wieder die Gelegenheit, sich am Impfbus mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Der Fokus ist dabei auf Erstimpfungen gerichtet für alle diejenigen, die bisher aus den unterschiedlichsten Gründen keine Impfung erhalten konnten.

Bei der neu anlaufenden Impfkampagne werden aber auch Menschen angesprochen, die eine einzelne Johnson&Johnson-Impfdosis erhalten haben und für die jetzt eine Auffrischungsimpfung angeboten wird.

Natürlich nehmen auch die niedergelassenen Ärzte die Erst-, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen vor. Boosterimpfungen sollten auch Bürger erhalten, die vor mehr als vier Wochen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson geimpft wurden.

