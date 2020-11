Stadt Bottrop zählt 150 Maskenknöllchen am Wochenende

Bottrop. Bei gemeinsamen Kontrollen der Maskenpflicht haben Polizei und Ordnungsdienst am Wochenende 150 Anzeigen geschrieben. Warnung an Raucher.

Bei gemeinsamen Kontrollen der Maskenpflicht haben Polizei und städtischer Ordnungsdienst von Freitag bis Sonntag 150 Anzeigen geschrieben.

Der Krisenstab weist ausdrücklich darauf hin, dass der Wochenmarkt kein auffälliger Bereich bei den Kontrollen gewesen sei. Dort hätten sich so gut wie alle Besucher korrekt und eine Maske tragend verhalten.

Rauchen als Alibi zieht nicht mehr

Bei den Kontrollen sei aber aufgefallen, dass eine ganze Reihe von Raucherinnen und Rauchern in den Zonen die Zigarette benutzt hätten, um das Maske tragen zu umgehen. Deshalb weist der Krisenstab nochmals ausdrücklich darauf hin, dass das Rauchen nicht vom Tragen einer Maske befreit. Bei Zuwiderhandlungen werde jetzt deutlich härter durchgegriffen, da die anfangs konziliante Haltung der Stadtverwaltung augenscheinlich ausgenutzt werde.

Außerdem hat der Krisenstab die bis zum 1. Dezember geltende Maskenpflicht in den neun ausgewiesenen Zonen in Bottrop „bis auf weiteres“ verlängert. Reagiert wurde damit auch auf die neue Corona-Schutzverordnung des Landes. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Maskentragepflicht in den Zonen mit Blick auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen in Bottrop regelmäßig zu überprüfen.