Bottrop. Das dynamische Infektionsgeschehen und positive Coronafälle an Schulen führt der Bottroper Krisenstab als Grund an. Schließung bis Ende November.

Der Krisenstab der Stadt Bottrop hat am Mittwoch beschlossen, alle städtischen Sportanlagen einschließlich der Schwimmbäder ab Donnerstag, 5. November, nun auch für den Schulsport und Schwimmunterricht zu schließen.

Für den Vereinssport sind die Sportanlagen bereits seit dem 30. Oktober geschlossen. Die Maßnahme ist zunächst bis zum Ende des Monats begrenzt. Es werde rechtzeitig entschieden, wie es dann ab dem 1. Dezember weitergehen soll.

Krisenstab beschäftige sich mit Situation auf den Sportanlagen

Die Entscheidung ist ein Ergebnis aus der Sitzung des Krisenstabs, in der dieser sich auch mit der Situation in und auf den städtischen Sportanlagen befasst habe. „Das weiterhin sehr dynamische Infektionsgeschehen und die im Schulbereich zunehmend zu verzeichnenden bestätigten positiven Laborfälle haben diese Beratungen als unverzichtbar erscheinen lassen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung an die Schulen.

„Situation nicht weiter vertretbar“

Trotz aller seitens der Stadt Bottrop in und auf den städtischen Sportanlagen getroffenen Vorkehrungen nehme der Krisenstab die dortige Situation unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und der zunehmenden Einträge von positiven Coronafällen in die Schulen als nicht weiter vertretbar wahr. „Aus Gründen äußerster Vorsorge und in Verantwortung für die Gesundheit aller insoweit Betroffenen“ habe der Krisenstab die Entscheidung getroffen, die städtischen Sportanlagen für den Schulsport zu schließen.