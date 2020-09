Corona Stadt Bottrop schickt Berufskolleg-Schüler in Quarantäne

Bottrop. Eine auswärtige Schülerin des Bottroper Berufskolleg ist positiv auf Corona getestet worden. Die Kontaktpersonen müssen nun in Quarantäne.

Zehn Schüler und Lehrer des Bottroper Berufskollegs sind in Quarantäne, weil eine Mitschülerin positiv auf Corona getestet wurde. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach habe das Gesundheitsamt Recklinghausen dem Bottroper Amt am Donnerstag den positiven Testbefund der Schülerin mitgeteilt.

Die Schulleitung habe deshalb noch am Donnerstagabend entschieden, dass die in Rede stehenden Kontaktpersonen – eine Qualifizierungsklasse, die Klassenlehrerin, fünf Fachlehrer, ein Beratungslehrer und ein Mitarbeiter der Schulsozialarbeit – am Freitag nicht in die Schule gekommen sind. Dies sei auch dem Umstand geschuldet, dass ab dem 1. September im Kolleg-Unterricht „Masken eher nicht getragen“ worden seien, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Der Krisenstab hatte auch nach Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht empfohlen, weiter Masken zu tragen.

Gesundheitsamt Bottrop übernimmt die Kontaktverfolgung

Das Gesundheitsamt ist dann am Freitag nach dem Ergebnis der Kontaktverfolgung nun zu der Entscheidung gekommen, einen Teil der Klasse (sieben Schüler(innen) aus Bottrop) sowie die Klassenlehrerin bis einschließlich 13. September in Quarantäne zu schicken.

Zwei Schülern wird die Quarantäne dringend empfohlen, anordnen kann die Stadt Bottrop sie hier nicht, weil die Schüler aus Nachbarstädten kommen. Quarantäne-Anordnungen kann jedoch nur das Gesundheitsamt des jeweiligen Wohnortes verhängen. Allerdings wird die Stadt Bottrop die anderen Kommunen informieren, so dass die Verantwortlichen dort aktiv werden können. Außerdem hat sie für die beiden Schüler ein Betretungsverbot am Berufskolleg verhängt.

Allen Betroffenen wird nun ein Corona-Test angeboten

Allen Betroffenen wird nun ein Covid19-Test angeboten. Für die restliche Klasse geht der Unterricht am Montag wie üblich weiter, genau so wie für die anderen Lehr- oder Betreuungskräfte, so die Mitteilung der Verwaltung.