Wegen Schäden an der Bahnbrücke ist die Prosperstraße seit Freitag gesperrt.

Verkehr Stadt Bottrop: „Lebensgefahr“ an der Brücke Prosperstraße

Die Stadt warnt dringend davor, sich an der Bahnbrücke Prosperstraße nicht an die Absperrungen zu halten. Umleitungen sind eingerichtet.

Nach der Sperrung der Prosperstraße wegen der Schäden an der Bahnbrücke voraussichtlich bis zum 1. September hat die Stadt eine Umleitung eingerichtet und warnt dringend davor, die Sperrung zu ignorieren: „Eine Durchfahrt ist lebensgefährlich, es lösen sich weiterhin Spritzbetonplatten von den vorhandenen Stahlträgern.“

Autoverkehr von der B 224 aus Essen: Umleitung über die Horster Straße bis zum OstringL631 / Friedrich-Ebert-Straße, Bahnhofstraße, Gohrweide, Am Piekenbrocksbach, An der Knippenburg, Knappenstraße, Prosperstraße.

Umleitung Fußgänger / Radfahrer: Aus Richtung Essen): Prosperstraße, Knappenstraße, Morianstraße (anschl. Fußweg) oder Knappenstraße, Steigerstraße, Braker Straße, Devenstraße . Aus Richtung Stadtmitte: Devenstraße, Brakerstraße, (Fußweg zur Morianstraße) oder Steigerstraße, Knappenstraße, Prosperstraße.

Die Umleitung ist nach Angaben der Stadt sorgfältig geplant worden, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu minimieren. Dennoch kann es während dieser Zeit zu Verzögerungen und erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken kommen. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Geduld gebeten und gebeten, Alternativrouten in Betracht zu ziehen. Für die Busse etwa der Lini 263 sind ebenfalls Umleitungen und ortsnahe Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Sicherheit habe oberste Priorität, so die Stadt. Daher sei es unerlässlich, dass die Bauarbeiten ohne Unterbrechungen durchgeführt werden. Die Stadt sei in regem Austausch mit der Deutschen Bahn AG, um die Bauarbeiten so schnell und effizient wie möglich abzuschließen und die Prosperstraße bald wieder für den Verkehr freizugeben.

Für weitere Informationen und Aktualisierungen zu den Bauarbeiten und den Umleitungsstrecken steht Ingo Pretzsch unter 02041 / 703966 zur Verfügung.

