Stadt Bottrop lädt ein zur Ferienfreizeit im wilden Westen

Bottrop. Die Stadt Bottrop bietet eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche an. Bevorzugt werden Familien, die keinen Urlaub nehmen können.

Kinderferienzirkus und Stadtranderholung sind ausgebucht. Aber hier gibt es noch Plätze: Der städtische Fachbereich Jugend bietet in den Sommerferien eine Ferienfreizeit im Spielraum (Prosperstraße 71) an. Unter dem Motto „Der Wilde Westen“, können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren gemeinsam in die Zeit von Indianern und Cowboys eintauchen. Das Angebot findet vom 26. Juli bis 13. August immer montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Anmeldung ist Anfang nächster Woche.

Auf die kleinen Gruppen warten viele verschiedene Bastelangebote wie Pfeil, Bogen und Tomahawks bauen, Indianerkopfschmuck herstellen, Traumfänger basteln oder Trommeln konstruieren. Auch das Einstudieren eines eigenen Spielraum-Country-Songs, Rodeo reiten, Hufeisen weitwerfen, Gold waschen und verschiedene andere Bewegungsspiele warten auf die Kids.

Betreuung kann nach Absprache verlängert werden

Jedes Kind erhält während der Ferienfreizeit täglich ein Mittagessen und am Nachmittag einen kleinen Snack. Als Getränk steht ausreichend Wasser zur Verfügung. Eine Teilnahme ist für eine, zwei oder drei Wochen möglich und ist auf 20 Kinder pro Woche begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Woche. Entsprechend dem Motto können die Kinder und Jugendlichen, genau wie die Betreuer, auch gerne im Kostüm eines Cowboys und/oder Indianer erscheinen. Bei Bedarf kann die Betreuung auch außerhalb der Kernzeit von 10 bis 16 Uhr erfolgen. Hier ist eine individuelle Absprache erforderlich

Eine Anmeldung zur Ferienfreizeit ist ausschließlich an folgenden Terminen unter 02041/70-3611 bei Claudia Herget möglich: Montag, 12. Juli und Dienstag, 13. Juli jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Bei der Vergabe der Plätze werden Kinder und Jugendliche, bevorzugt behandelt, die von ihren Eltern in den Ferien beruflich bedingt nicht betreut werden können oder deren Eltern coronabedingt keinen Urlaub mehr zur Verfügung haben.

