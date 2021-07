Stadt Bottrop fördert bald Dach- und Fassadenbegrünung

Bottrop. Eine Viertelmillion Euro steht Privatleuten und Gewerbetreibenden zur Verfügung. Geld aus dem NRW-Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“.

Bottrop bezuschusst demnächst Dach- und Fassadenbegrünungen. Die Stadt hat auch nach zehn Jahren als Innovation City weiter viel Potenzial auf dem Weg zur Klimastadt – unter anderem im Bereich der Gebäudebegrünung. Um die vielfältigen Möglichkeiten für grüne Dächer und Fassaden zu erschließen, stellt die Stadt demnächst eine Fördersumme von knapp 250.000 Euro zur Verfügung, mit der die Begrünungsvorhaben von Privatpersonen und Gewerbetreibenden unterstützt werden.

Sonderprogramm für Kommunen

Die Förderung wurde dem Fachbereich Umwelt und Grün vom Umweltministerium des Landes NRW über das Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ als Teil der Corona-Hilfen bereitgestellt und wird in vollem Umfang an die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen Bottrops weitergegeben.

Die Förderung richtet sich an private und gewerbliche Immobilienbesitzende, die beispielsweise ihre Garagen, Carports oder Flachdächer von Wohn- und Bürogebäuden begrünen wollen. Aber auch die Begrünung von Fassaden wird bezuschusst. Begrünungsvorhaben werden mit bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert. Fördergebiet ist das Bottroper Stadtgebiet. Ausgenommen ist dabei jedoch das Innovation City-Pilotgebiet, für das es mit dem Haus- und Hofflächenprogramm bereits ein separates Förderprogramm gibt.

Klimaschutz funktioniert nicht ohne Engagement von Privatleuten

„Der Innovation City-Prozess hat gezeigt, dass Klimaschutz nur funktioniert, wenn viele private Akteure mitmachen. Daher freue ich mich, dass wir mit diesem Programm, einen weiteren Anreiz für private Investitionen setzen können!“ betont der Technische Beigeordnete Klaus Müller. Bei Interesse an einer Förderung wird dringend geraten, mit der Beauftragung bzw. dem persönlichen Beginn der Baumaßnahmen zu warten, bis die Förderunterlagen veröffentlicht werden, denn bereits realisierte oder beauftragte Maßnahmen können nachträglich nicht mehr bezuschusst werden.

Weitere Details sowie die Antragsunterlagen werden bald auf der Website der Stadt bottrop.de bereitgestellt.

