Stadt Bottrop befragt Bürger zu ihren Verkehrsmitteln

Bottrop. Zum zweiten Mal seit 2013 fragt die Stadtverwaltung Bürger, welche Verkehrsmittel sie benutzen. 9400 Bottroper Haushalte bekommen Post.

9400 Haushalte erhalten in den nächsten Tagen per Zufallsprinzip Post von der Stadtverwaltung mit der Kernfrage: Welche Verkehrsmittel nutzen die Bottroper Bürgerinnen und Bürger und warum?

Weitere Fragen: Besitzen die Befragten ein Auto oder ein Fahrrad – oder vielleicht beides? Wann nutzen sie die unterschiedlichen Verkehrsmittel? Welche Strecke legen sie zurück und wohin fahren sie? Warum fahren sie mit dem Auto und nicht mit dem Bus?

Antworten auf diese und weitere Fragen zum Verkehrsverhalten der Bottroper Bevölkerung möchte die Stadtverwaltung mit einer repräsentativen Haushaltsbefragung erhalten. Aus diesem Grund erhalten nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Bottroper Haushalte in den kommenden Tagen Post von der Stadt Bottrop.

Bereits im Jahr 2013 hat die Stadt Bottrop eine solche Haushaltsbefragung durchgeführt. Ein Ergebnis damals: Nur acht Prozent der Befragten nannten Bus und Bahn als ihr bevorzugtes Verkehrsmittel. Durch einen Vergleich der Ergebnisse mit den Zahlen von 2013 wird sich zeigen, ob die gewünschten Verlagerungen hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln stattgefunden haben oder ob besonderer Handlungsbedarf besteht, durch unterstützende Maßnahmen zu einer häufigeren Nutzung etwa von Bus oder Fahrrad zu motivieren.

„Jede teilnehmende Person kann mit den Angaben einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsplanung in Bottrop leisten! Je mehr Bottroper Bürger/innen mitmachen, umso effektiver werden die Lösungsansätze zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sein“, sagt der technische Beigeordnete Klaus Müller.

Bottroper können schriftlich, telefonisch oder online teilnehmen

Die angeschriebenen Bürger/innen können online, schriftlich oder telefonisch an der Haushaltsbefragung teilnehmen. Online kann die Umfrage auf der Website der Stadt Bottrop ausgefüllt werden. Wird eine schriftliche Teilnahme bevorzugt, können die Teilnehmer/innen den beigefügten Fragebogen ausgefüllt im beigefügten Freiumschlag kostenlos zurücksenden. Zur telefonischen Teilnahme müssen Wunschtermin und Telefonnummer per E-Mail oder über die beigefügte Postkarte mitgeteilt werden.

In den Fragebögen werden Standardfragen zum Verkehrsverhalten an bestimmten Stichtagen gestellt, wie sie bundesweit von renommierten Institutionen verwendet werden. Der Rad- und der Fußverkehr nehmen einen wichtigen Stellenwert im Fragebogen ein, schließlich zeichnet sich eine Stadt mit Lebensqualität durch gute Bedingungen für die Nahmobilität aus. Daneben spielt der ÖPNV als überregionales, klimaschützendes und umweltschonendes Mobilitätsangebot eine wichtige Rolle. Zusätzlich werden aber auch Meinungen zum Thema Autoverkehr abgefragt.

Für alle Bereiche gilt: Was ist gut? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Alle Personen im Haushalt werden in dem Schreiben darum gebeten, neben Fragen zu ihrem Verkehrsverhalten auch Angaben zur Person zu machen (Alter, Führerscheinbesitz, Erwerbstätigkeit etc.).

Höchste Priorität für den Datenschutz

Bei den Befragungen genießt der Datenschutz absolute Priorität, versichert die Verwaltung. Ein Datenschutzkonzept garantiert, dass die mitgeteilten Informationen anonym bleiben und ein Zusammenhang zwischen den Personen und den Antworten auf keinen Fall hergestellt werden kann.

Unter allen TeilnehmerInnen werden Wertgutscheine als „Dankeschön“ verlost. Der Hauptpreis beinhaltet einen Wertgutschein für einen Kurzurlaub. Weitere Informationen bei Christin Briselat (02041/70-3729 | christin.briselat@bottrop.de) eingeholt werden.

