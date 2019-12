Bottrop. Mit der Umgestaltung der Kirchhellener Straße ist ein weiteres Stück Innenstadtumbau geschafft. 2020 soll es endlich am Trapez losgehen.

Stadt Bottrop beendet Umbau zwischen Rathaus und Altmarkt

Mit einem grünen Fahrradständer vor der Rathausschänke hat die Stadt den symbolischen Schlussstein an der Kirchhellener Straße gesetzt. Zwischen Rathaus und Altmarkt wurde durch den Umbau nicht nur eine Lücke in der Radverbindung zwischen Innenstadt und Stadtgarten geschlossen, sagt Dezernent Klaus Müller: „Man kann zusehen, wie die Fußgänger die Fahrbahn erobern.“

Ein zentrales Stück Stadtumbau Innenstadt-West ist damit abgeschlossen, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff und erinnert an den beschwerlichen Weg dorthin: „Fast ein Jahrzehnt hat uns dieses Thema beschäftigt.“ Nicht nur in der Bezirksvertretung gab es erbitterte Diskussionen, wie der Radverkehr durch die Innenstadt geführt werden sollte.

Radverbindung zwischen Stadtgarten und Ehrenpark

„Wir sind für Radfahrer - aber nicht in der Fußgängerzone“ fasst Kalthoff die Kompromissformel zusammen. Weil die ursprünglich einmal geplante Radwegeführung über das Trapez wegen der Verzögerungen beim Trapez-Umbau auf der ganz langen Bank lag, führt der Radweg vom Stadtgarten Richtung Innenstadt und weiter Richtung Ehrenpark jetzt vorbei an Rathaus und Altmarkt zum Berliner Platz und weiter zur Brauerstraße.

Dafür wurden an der Kirchhellener Straße die Bordsteine abgebaut, das Gehwegpflaster auch auf der Fahrbahn verlegt und so die Straße auf vier Meter verbreitert. Das bietet Platz für eine Einbahnregelung für Autos, für Radverkehr in beide Richtungen - und vor allem macht es Mütter mit Kinderwagen und Senioren mit Rollatoren das Leben stolperfreier. „Die Niveaugleichheit ist ein Gewinn für alle“ - da sind sich der Dezernent und der Bezirksbürgermeister einig.

„Die Fußgänger nehmen gern die Fahrbahn“

Beide beobachten auch mit Wohlgefallen, wie die Fußgänger zunehmend auch die Fahrbahn benutzen. „Die Fußgänger schauen sich schon noch um, ob ein Auto kommt, aber sie nehmen gerne die Fahrbahn“, sagt Kalthoff. Zusätzliches Selbstbewusstsein verschafft ihnen offenkundig die Ampelwarnung „Achtung Fußgänger“ an der Einmündung zur Osterfelder Straße.

Damit ist die Kirchhellener Straße auf diesem Abschnitt schon jetzt so sehr verkehrsberuhigter und gemeinsam genutzter Verkehrsraum, wie es das Verkehrsrecht zulässt, ohne die Straße zur Fußgängerzone zu machen, sagt Müller. Als Initialzündung für diese Entwicklung sieht er die erste Veranstaltung „Park statt Parken“ 2016. Der jetzt installierte Fahrradständer greift dieses Thema übrigens leicht abgewandelt wieder auf. Ein Auto-Umriss soll verdeutlichen: So viele Fahrräder passen auf einen Pkw-Stellplatz. Im Frühjahr soll sich die Aufenthaltsqualität noch einmal erhöhen, wenn Bäcker Sporkmann die Stühle nach draußen stellen darf.

Baubeginn am Trapez im Frühjahr

Nach dem Umbau von Gladbecker und Kirchhellener Straße bleibt noch das Sorgenkind Trapez. Weihnachten 2013 war der damalige Regierungspräsident extra aus Münster angereist, um für den Trapez-Umbau den Förderbescheid zu überreichen. Still und heimlich hat die Stadt, weil sie mit dem Umbau nicht beginnen konnte, den Scheck Jahre später zurückgeschickt. „Jetzt haben wir einen neuen Förderbescheid“, sagt Heribert Wilken, Leiter des Fachbereichs Tiefbau. Und endlich einen Starttermin im Kalender: „Wir können die Abbrucharbeiten vergeben. Dann kann es im Frühjahr losgehen.“