St. Johannes ruft auf: Schmückt Adventsfenster im Dorf!

Der begehbare Adventskalender im Dorf wird wegen Corona ein Jahr aussetzen müssen. Dennoch ruft die Gemeinde St. Johannes dazu auf, Adventsfenster zu schmücken. Außerdem bietet sie Familien „Weihnachtstüten“ an, mit denen sie das Fest daheim gestalten können.

Weihnachten wird stattfinden, hat das Seelsorgeteam von St. Johannes schon im Oktober versprochen; auch wenn derzeit niemand sagen kann, wie. Derzeit plant die Gemeinde ein großes und viele kleine Formate für die Festtag e. Für Menschen, die zum Fest nicht zu den Gottesdiensten kommen können oder wollen, packt St. Johannes Weihnachtstüten mit geistlichen Impulsen für die Gestaltung des Weihnachtsfestes in den eigenen Wänden.

Bestellungen bis 10. Dezember

„Wir bieten zwei Versionen an, eine für Familien mit Kindern und eine für Erwachsene“, sagt Pfarrer Christoph Potowski. Die Tüten können im Pfarrbüro bis zum 10. Dezember bestellt werden und sollen ab dem 20. Dezember vermutlich an den Kirchen St. Johannes, Heilige Familie und St. Mariä Himmelfahrt ausgegeben werden. Mit Blick auf die Adventszeit erneuern die Seelsorger ihr Angebot an die Menschen: „Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen. Niemand muss allein durch diese Zeit. Auch für die Hauskommunion stehen wir gerne zur Verfügung.“

Der Plan für die Corona-Ausgabe der Adventsfenster, die es seit mehr als 20 Jahren in St. Johannes gibt, sieht so aus: Vom 1. bis zum 24. Dezember soll sich wie in den Vorjahren jeden Tag ein Adventsfenster öffnen. Gestaltet werden kann es von Einzelpersonen, Institutionen, Gruppen, Verbänden und Familien.

Fenster sollen bis zum Dreikönigstag zu sehen sein

Die Fenster werden am jeweiligen Tag im Laufe des Vormittags sichtbar gemacht und sollen dann bis zum 6. Januar zu sehen sein. Das abendliche Treffen an den jeweils aktuellen Fenstern könne es wegen der Corona-Beschränkungen nicht geben, sagt das Seelsorgeteam. Aber: „Alle Interessierten können sich bei einem Spaziergang durchs Dorf, einer kleinen Radtour oder im Internet alle Fenster ansehen und sich auch auf diese Weise besinnlich in der Adventszeit auf Weihnachten einstimmen.“

Auf der Homepage von St. Johannes ( www.stjk.de ) werden die Adventsfenster ab der Mittagszeit des jeweiligen Tages veröffentlicht. Zusätzlich können die Ausrichter der Fenster Texte, Fotos oder ein Video produzieren, das die Gemeinde dann auf der Webseite dem entsprechenden Fenster zuordnet.

Interessierte können sich unter Angabe des gewünschten Tages bis zum 27. November über die Mailadresse „ fenster-im-advent@stjk.de “ melden.