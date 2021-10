„Squid Game“-Kostüme: Das sagt die Polizei zu Halloween

Bottrop/Kreis Recklinghausen. Früher waren es Horrorclowns, nun sind es Kostüme aus der Netflix-Serie „Squid Game“, die beliebt sind an Halloween. Das ist erlaubt und verboten.

Es ist die erfolgreiche Netflix-Serie aller Zeiten, 110 Millionen Mal weltweit gesehen innerhalb des ersten Monats: Squid Game. Zu Halloween gibt es eine hohe Nachfrage nach den Kostümen aus der koreanischen Serie, in der 500 hoch verschuldete Menschen in Spielen gegeneinander antreten – wer verliert, wird getötet. Die Polizei erklärt, was in Sachen Kostümierung erlaubt und was verboten ist.

„Prinzipiell ist gegen eine Kostümierung nichts einzuwenden“, sagt ein Sprecher der Recklinghäuser Polizei, die unter anderem zuständig ist für Bottrop und Gladbeck. Vor Jahren seien es die Horrorclowns gewesen, als die sich viele Halloween-Fans verkleidet haben, nun sind es eben die roten Overalls aus „Squid Game“.

Halloween: Erschrecken im Straßenverkehr verboten

Aber es gibt natürlich Grenzen: Früher habe es Fälle gegeben, in denen Horrorclowns auf der Straße gestanden und Menschen im Verkehr erschreckt haben. Eine Gefährdung anderer Menschen ist selbstverständlich nicht erlaubt. Ebenso die (mögliche) Beschädigung oder massive Verunreinigung von Gegenständen, Häusern oder Fahrzeugen.

„Wir hatten schon Fälle von Eiern, die auf fahrende Autos geworfen wurden“, sagt der Polizeisprecher. „Der Spaß hört da auf, wo Grenzen überschritten werden.“ Er appelliert deshalb auch an Eltern, ihren Kindern mitzugeben, dass sie keinen Schabernack treiben, der in Strafanzeigen mündet.

„Squid-Game“-Kostüme nur noch schwierig zu bekommen

In kleineren Städten wie Bottrop oder Gladbeck gehe es aber eher ruhig zu an Halloween, die Lage sei nicht vergleichbar mit der in den Großstädten. „Abhängig ist das auch immer von der Wetterlage“, so der Polizeisprecher.

Wer sich übrigens noch ein „Squid Game“-Kostüm zulegen will – roter Overall und schwarze Maske, die das Gesicht bedeckt –, muss sich beeilen: Im Online-Handel ist das Serien-Outfit meist schon vergriffen, beziehungsweise nicht mehr vor Halloween lieferbar. Dann vielleicht doch der Horrorclown.

