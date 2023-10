„Wegen Vandalismus außer Betrieb“: Der Fahrkartenautomat an Gleis 2 des Bahnhofes Feldhausen muss ausgetauscht werden nach der Sprengung.

Kriminalität Sprengung in Bottrop-Feldhausen: Täter machten keine Beute

Bottrop-Kirchhellen. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Feldhausen zu sprengen versucht. Was die Polizei bisher weiß.

„Wegen Vandalismus außer Betrieb“: Das steht auf der Abdeckung, die die Bahn nach dem Sprengversuch am Donnerstag einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof Feldhausen übergestülpt hat. Die Polizei geht allerdings nicht von Vandalismus aus.

Der Automat am Bahnhof Feldhausen ist irgendwann zwischen Mitternacht und dem frühen Donnerstagmorgen so sehr beschädigt worden, dass er ausgetauscht werden muss. Das war nicht nur Sachbeschädigung, sagt Polizeisprecherin Annette Achenbach: „Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter versucht, den Automaten aufzusprengen und aufzubrechen.“

Immerhin weiß die Polizei jetzt: An Geld sind die Täter bei dem Sprengversuch nicht gekommen. Aber: „Noch ist völlig unklar, womit der Automat gesprengt wurde“, sagt die Polizeisprecherin. Auf jeden Fall sei am Bahnhof deutlich mehr Energie freigesetzt worden als bei der Sprengung des Zigarettenautomaten an der Straße Zur Grafenmühle eine Woche zuvor. Deshalb geht die Polizei eher nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Sprengungen .

Von der Tat gibt es keine Videoaufzeichnung. Deshalb ist die Polizei auf Hinweise angewiesen: 0800/2361 111.

