Spotify Wrapped: Diese Songs hören die Bottroper am liebsten

Bottrop. Der Spotify Jahresrückblick ist da und zeigt für Bottrop eine klare Tendenz in Sachen Musik: Diese Songs und Musiker sind hier am beliebtesten.

Über Musikgeschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch nun haben Bottroper Gewissheit darüber, was in ihrer Stadt musikalisch am beliebtesten ist. Möglich macht es der so genannte Spotify Wrapped, der zum Jahresende einen Rückblick über das Hörverhalten der User veröffentlicht.

Und auch für Bottrop steht damit nun fest, welche Musiker, Songs und Podcasts die Bürger der Stadt in diesem Jahr am meisten gehört haben.

Auf Platz eins der meist gehörten Songs in Bottrop steht das Lied „Sie weiß“ von Ayliva zusammen mit Rapper Mero. Auf Platz zwei von den in Bottrop am meisten gehörten Liedern ist Miley Cyrus mit ihrem Song „Flowers“. Platz drei belegt der Rap-Song „Pass Auf“ von HoodBlaq, gefolgt von „Friesenjung“, dem gemeinsamen Song von Otto Waalkes, Ski Aggu und Joost.

Platz fünf im Ranking ergattert sich der bereits 2005 veröffentlichte Song „Mockingbird“ von US-Rapper Eminem, der damit auch Jahrzehnte nach Veröffentlichung bei den Bottropern hoch im Kurs steht. Wer es jedoch im Gegensatz zu Bottrops Nachbarstädten Essen, Gelsenkirchen oder Oberhausen nicht in die Top Fünf geschafft hat, ist „Komet“, der gemeinsame Song von Apache 207 und Udo Lindenberg. Dieser ergattert sich mit Ausnahme von Bottrop in fast allen Ruhrgebietsstädten Platz eins.

Vor allem Rapper und junge Musiker sind in Bottrop beliebt

Und auch bei den beliebtesten Musikern zeigt sich im Spotify Jahresrückblick eine Tendenz zu jungen, deutschsprachigen Musikern. Platz eins belegt die 25-Jährige Sängerin Ayliva, gefolgt von Apache 207. Aber auch internationale Stars schaffen es in die Bottroper besten Fünf. Taylor Swift und The Weekend stehen hier an Platz drei und vier. Rapper RAF Camora schließt die Top fünf für Bottrop ab. Bis auf kleine Unterschiede zeigt sich hier: Die Bottroper hören die gleichen Künstler, wie ihre Nachbarstädte auch.

In Sachen Podcasts folgen die Bottroper ganz klar den Interessen der meisten anderen und hören den in Deutschland am meist gehörten Comedy-Podcast „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Tommi Schmitt am liebsten. Auf den weiteren Plätzen folgen in Bottrop die Podcasts „Hobbylos“, Kurt Krömers Podcast „Feelings“, „Dick & Doof“ und „Mordlust“.

