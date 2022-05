Schalker Eurofighter beim Talk in Bottroper Kult-Kneipe

Bottrop. In Hermanns Heimspiel erinnern Ingo Anderbrügge, Werner Hansch und Tibor Meingast an Schalkes Triumph vor 25 Jahren: den Gewinn des Uefa-Pokals.

Mehr als 20 000 Schalker Fans lagen sich vor einem Vierteljahrhundert auf den Tribünen in den Armen und feierten in Mailand den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Gewinn des Uefa-Pokals. 25 Jahre (und zwei Tage später) sitzt am 23. Mai auf der Bühne der Bottroper Kult-Kneippe Hürter ein Trio, das bei dem historischen Tag im Giuseppe-Meazza-Stadion dabei war: Ingo Anderbrügge, Kommentator Werner Hansch und ZDF-Journalist Tibor Meingast.

Sie werden bei „Hermanns Heimspiel bei Hürter“ viel zu erzählen haben. Der Eurofighter wuchtete damals den ersten Elfmeter ins rechte Eck, ein „Knallbonbon“ schrie die Stimme des Ruhrgebiets ins Mikro. Auf dem Platz neben ihm fieberte der Bottroper Tibor Meingast mit, lieferte aus Mailand spannende Beiträge für das ZDF. Gerade erst hat er in einer mitreißenden Dokumentation an den Weg der Königsblauen quer durch Europa bis hin zu den beiden Endspielen in Gelsenkirchen und Mailand erinnert.

Ingo Anderbrügge in Bottrop: 23. Mai bei Hürter

In 294 Bundesligaspielen für die Königsblauen erzielte Anderbrügge 54 Tore, in 108 Begegnungen in der 2. Liga brachte er es auf 42 Tore. Heute führt der Ex-Bundesligaprofi die Fußballfabrik. Mit seinen Ruhrpotthelden setzt Anderbrügge sich mit Ex-Fußball-Stars, Prominenten und Unternehmern für soziale Zwecke ein. Werner Hansch hat damals für den TV-Sender Sat.1 live berichtet. In seiner Reportage bat er sogar den Essener Ruhrbischof um Hilfe. Höhepunkt seiner fesselnden Reportage: der Elfmeter-Krimi nach der Verlängerung in Mailand.

Auch Tibor Meingast war mittendrin. Direkt nach dem Schlusspfiff interviewte er Torwart Jens Lehmann, der verriet, dass Trainer Huub Stevens ihm einen Zettel gegeben hatte, in welche Ecke die Mailänder Schützen ihre Elfmeter schießen. Lehmann parierte bekanntlich den Schuss von Zamorano. Den Abend moderiert wie immer der Bottroper Journalist Hermann Beckfeld.

Montag, 23. Mai, 18 Uhr, Hürter, Gladbecker Straße 19a. Karten (12 Euro) nur an der Theke bei Hürter. Info: hürter-bottrop.de/hermanns-heimspiel.

