Bottrop. Städtische Sportanlagen sind in Bottrop geschlossen. Mit diesen Alternativen ersetzen Schulen in der Stadt den klassischen Sportunterricht.

Die städtischen Sportanlagen sind in Bottrop aufgrund steigender Infektionszahlen zunächst bis Monatsende für den Schulsport geschlossen. Was bedeutet das für die Schüler an den Tagen, an denen das Fach Sport auf ihrem Stundenplan steht?

Wenn die Sporthalle nicht genutzt werden kann, wird eben der Kopf trainiert: Am Josef-Albers-Gymnasium wird vor allem in der Oberstufe der Sportunterricht mit den Theorie-Anteilen gefüllt, die sich die Schüler im Laufe des Schuljahrs sowieso erarbeiten müssten. „Wir geben den Schülern auch Bewegungsaufgaben als Hausaufgabe mit“, sagt Schulleiter Ingo Scherbaum. Fitnessübungen etwa, die sie allein daheim absolvieren können.

JAG Bottrop nutzt die Unterrichtszeit, um Hauptfächer zu stärken

Ingo Scherbaum, Leiter des Josef-Albers-Gymnasiums in Bottrop: „Wir nutzen gerade in der Sekundarstufe eins auch die Chance, um die Hauptfächer zu stärken.“ Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zudem: „Wir nutzen gerade in der Sekundarstufe eins auch die Chance, um die Hauptfächer zu stärken.“ Es habe nun einmal die Schulschließungen gegeben, „und auch wenn wir vieles digital gemacht haben, ist noch das ein oder andere zu üben.“ Für jüngere Schüler gebe es auch mal Bewegungsangebote draußen oder es werde zum nahen Revierpark Vonderort gelaufen – immer unter Einhaltung von Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen.

Komplett auf Hauptfach- statt Sportunterricht umgestellt hat die Janusz-Korczak-Gesamtschule. „Wir sehen keine Möglichkeit, einen sinnvollen Sportunterricht zu geben“, so Schulleiter René Heuwieser. Bei der Entscheidung sei auch der Aspekt in die Waagschale geworfen worden, dass die Maskenpflicht beim Sport eigentlich entfalle. Alternative Bewegungsangebote auf dem JKGS-Schulhof sind Heuwiesers Einschätzung nach mit Blick auf Abstände schwierig zu realisieren.

Das Hauptfach-statt-Sport-Konzept gilt zunächst bis Ende des Monats. „Wenn wir auch im Dezember nicht in die Halle können, haben wir uns schon ein Konzept für Sport-Theorieunterricht überlegt.“ Letztlich müssen ja auch Noten für das Fach Sport vergeben werden.

Alternative Bewegungsformen, die Schüler nicht zu sehr schwitzen lassen

„Vorwiegend findet bei uns theoretischer Schulsport statt“, sagt auch Maria Stolte-Enck, Leiterin der August-Everding-Realschule. „Aber die Schüler bewegen sich auch auf dem Schulgelände und im Schulumfeld.“ Viel sei nicht möglich, es werde dabei auf Bewegungsformen geachtet, bei denen die Kinder nicht so stark ins Schwitzen und nicht zu sehr aus der Puste kommen – um allzu heftiges Ausatmen sicherheitshalber zu vermeiden. So etwas wie Dehnübungen seien darüber hinaus auch in den Unterrichtsräumen möglich.

+++Verfolgen Sie die aktuelle Corona-Entwicklung in Bottrop in unserem lokalen Newsblog+++

Christoph Mewes, Leiter der Droste-Hülshoff-Schule, berichtet von kürzeren Bewegungseinheiten, die aktuell in den Grundschulunterricht eingebaut werden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Besonders hoch ist der Bewegungsdrang bei jüngeren Schülern. An der Droste-Hülshoff-Grundschule werden statt eines klassischen Sportunterrichts kürzere Bewegungseinheiten in den Unterricht eingebaut, erzählt Schulleiter Christoph Mewes. „Je nach Wetter finden diese drinnen oder draußen statt. Wir entzerren den Tag damit.“ Was es zudem auch mal gebe, sei eine Stunde zwischendurch auf einem nahen Spielplatz oder auf dem Schulgelände. Fangspiele seien zum Beispiel möglich, Bewegungseinheiten mit Bällen oder Seilen.

Masken werden getragen, wenn die Kinder nicht so sehr ins Schwitzen geraten, aber vielleicht näher in Kontakt kommen könnten. Mewes: „Es muss für die Kinder verständlich bleiben: In der normalen Pause, in der sie ja auch spielen, müssen sie immer Masken tragen.“ Allerdings sei während des Unterrichts ja auch immer nur eine Klasse draußen.

Kindern wird Bewegung geboten – aber kein Sportunterricht

„Sehr eingeschränkt“ nennt die Leiterin der Cyriakus-Grundschule die Sportmöglichkeiten derzeit. Die Spiel-Sport-Kisten der Schule seien noch einmal mehr bestückt worden, es gebe entsprechende Bewegungsangebote auf dem Schulhof oder auch im nahen Stadtgarten. „Man kann ein paar Dinge machen“, so Silke Jaskolka, „15 Minuten Seilchenspringen, 20 Hampelmänner oder ähnliches“. Das sei dann zwar Bewegung, „aber kein Sportunterricht“. Und wenn es kälter werde, müsse sowieso noch einmal neu geschaut werden: „Mit dicker Winterjacke können die Kinder nicht viel machen, sonst sind sie sofort verschwitzt.“

Mehr Berichte aus Bottrop lesen Sie hier.