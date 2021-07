Spontanimpfung: Bottroper Team steht heute bis 16 Uhr bereit

Ein mobiles Impfteam des DRK steht am Samstag bis 16 Uhr auf der Südringcenter-Promenade in Bottrop bereit, um Passanten gegen die Coronaviren zu impfen.

Bottrop. Zig Menschen haben sich heute am Südring-Center schon ihre Corona-Erstimpfung geholt. Die Impfstraße in Bottrop ist noch bis 16 Uhr geöffnet.

Der zur mobilen Impfstation umfunktionierte Testbus steht am Südring-Center quer auf dem Bürgersteig zwischen den Geschäftslokalen. Wenige Meter davor nimmt das Team um Impfzentrumsleiter Michael Althammer unter großen Sonnenschirmen die Personalien und Daten der Käuferinnen und Käufer auf, die sich das erste Mal gegen das Coronavirus impfen lassen wollen.

In kleinen Gruppen stehen die Menschen vor den Tischen der Helferinnen und Helfer an. Die Anmeldung ist noch schneller erledigt als im Impfzentrum, das ganz in der Nähe am Südring liegt. Bei der Impfaktion im Freien gibt es ja keine Bedingungen und auch keine Terminpflicht. Eine andere kleine Gruppe ruht sich nach der Impfung auch schon in einer Sitzecke unter Schatten spendenden Bäumen aus. Nach gut zwei Stunden haben sich am Südring-Center die ersten 40 Kundinnen und Kunden impfen lassen.

Knallrotes Schild markiert Bottroper Impfstraße

Ein knallrotes Schild macht die Passanten mit der Aufschrift „Impfstraße“ darauf aufmerksam, wo sie sich zum Impfen melden können. Die Helferinnen und Helfer um Michael Althammer sprechen die Käuferinnen aber auch einfach vor dem Supermarkt und den anderen Ladenlokalen auf die Impfaktion an. „Uns geht es darum, möglichst vielen aus der Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren ein Impfangebot zu machen. Deshalb gehen wir jetzt auch dorthin, wo sich viele Menschen aufhalten“, erklärt der Leiter des Bottroper Impfzentrums. Außer am Südring-Center wird der Impfbus daher in der kommenden Woche auch am Wochenmarkt in der Bottroper Innenstadt stehen.

Um 10 Uhr begann an diesem Samstag die Impfaktion am Südring-Center. „Wir möchten so die Menschen erreichen, die noch unentschlossen sind, und auch solche, denen die Terminabsprachen einfach zu aufwendig waren“, erklärt Michael Althammer. Kaum spricht er das aus, stellen sich die nächsten vor den Anmeldetischen an. Bis um 16 Uhr wird die Impfstraße am Südring-Center an diesem Samstag noch geöffnet sein.

