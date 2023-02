„Sponge Bob“: Deutsche Sprecher sind zu Gast im Movie Park

Die Synchronsprecher der TV-Serie „Sponge Bob“ sind am 1. April zu Gast im Movie Park.

Bottrop-Kirchhellen. Die deutschen Stimmen aus der TV-Serie „Sponge Bob“ kommen in den Movie Park. Am 1. April geben sie dort Autogramme.

Die Stimmen der TV-Cartoon-Serie „Sponge Bob“ kommen in den Movie Park. Am 1. April sind die Synchronsprecher Santiago Ziesmer, Fritz Rott und Jürgen Kluckert zu Gast für zwei lange Autogrammstunden. Das Signier-Spektakel findet von 11 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 14.30 Uhr im Nick Shop statt.

„Wir können es kaum erwarten, zahlreiche Fans der Serie zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen. Sponge Bob und der Movie Park – das gehört einfach zusammen. Nicht umsonst befindet sich hier das größte Nickland Europas“, so Santiago Ziesmer, die deutsche Stimme von Sponge Bob. „Wir freuen uns auf die Autogrammstunde und unseren erneuten Besuch im Movie Park.“Bereits im Jahr 2019 waren mit Santiago Ziesmer und Fritz Rott die Stimmen von Sponge Bob und Patrick Star in Kirchhellen zu Besuch. Die Aktion war so beliebt, dass die Zeit nicht ausreichte, um allen Fans ein Autogramm zu geben.

Daher hat sich der Movie Park für eine Wiederholung des Events entschieden und ergänzt das Unterwasser-Duo um eine weitere Stimme aus der TV-Serie, nämlich den Sprecher des Krosse-Krabbe-Inhabers Mr. Krabs, Jürgen Kluckert. „Wir freuen uns sehr über die erneute Kooperation“, sagt Movie-Park-Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Mit der Autogrammstunde können wir unseren Gästen ein weiteres besonderes Erlebnis im Sinne von Hollywood in Germany bieten – denn dazu gehört auch die Begegnung mit echten Film- bzw. Serienstars.“

