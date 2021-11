Spitzenjob: Bottroper Stadtreinigung bekommt neuen Vorstand

Bottrop. Stefan Kaufmann wird Anfang 2022 in Bottrop neuer Vorstand der Best. Er wird Nachfolger von Carsten Sußmann, der zur Entsorgung Herne wechselt.

Die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Stefan Kaufmann nimmt zum 1. Januar 2022 die Position von Carsten Sußmann ein. Vorstandsvorsitzender der Best bleibt Uwe Wolters.

Der bisherige Best-Vorstand, Carsten Sußmann, wird das Bottroper Unternehmen verlassen, weil er sich beruflich verbessern kann. Er wird Anfang 2022 als Vorstandsvorsitzender zur Entsorgung Herne wechseln. Stefan Kaufmann tritt in Bottrop seine Nachfolge an. Der Verwaltungsrat hat ihn einstimmig zum neuen Vorstandsmitglied bestellt, teilt die Best mit. Kaufmann kommt aus Reutlingen nach Bottrop und scheidet dort im gegenseitigen Einvernehmen als Leiter der Technischen Betriebsdienste Reutlingen aus. Er war seit März 2018 in dem Spitzenjob des Tochterunternehmens der Stadt Reutlingen tätig.

Neuer Best-Vorstand kommt als Betriebsleiter aus Reutlingen

Der künftige Best-Vorstand hat soeben seinen Vertrag unterschrieben. Kaufmann ist Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik. „Er bringt viel Erfahrung im Bereich der Abfallwirtschaft und Betriebsführung mit“, sagte Verwaltungsratsvorsitzender Paul Ketzer. Stefan Kaufmann sei in privaten Unternehmen der Branche, vor allem aber auch in kommunalen Betrieben tätig gewesen. Der Verwaltungsrat sei überzeugt, dass mit Kaufmanns Wechsel zur Best sowohl fachliche als auch betriebliche Kontinuität gewährleistet sei, um die anstehenden Aufgaben zu meistern.

„Der Vertrag für die Restmüllentsorgung läuft Ende 2024 aus“, sagte Paul Ketzer. Der Verwaltungsratschef rechnet daher mit Preissteigerungen. „Da wird sich der Vorstand rechtzeitig überlegen müssen, wie er zu erwartenden Gebührenerhöhungen am besten begegnen kann“, sagte Ketzer. Auch der Bau eines neuen Recyclinghofes der Best in Kirchhellen stehe an.

