Spiel, Spaß und Religion: Osterferien im Jugendkloster

Bottrop-Kirchhellen. Das Jugendkloster in Kirchhellen bietet Kindern in den Osterferien ein buntes Programm. Spiel und Spaß stehen dabei im Vordergrund.

Spiel und Spaß in den Osterferien: Das bietet das Kirchhellener Jugendkloster Kindern in der zweiten Ferienwoche. Und das Angebot kommt gut an. 25 Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren haben sich für das Osterprogramm des Jugendklosters angemeldet und können eine Woche lang zusammen spielen, toben und basteln.

„Wir starten jeden Tag mit einer Geschichte und einem Show Act“, erzählt Stephan Alfs, pädagogische Kraft des Jugendklosters. Auch und gerade in einer kirchlichen Einrichtung darf die Stimmung in der Gruppe locker und fröhlich sein. Das, zeigt sich bei diesem „Show Act“. Während die Kinder draußen im Kreis stehen, begrüßt sie ein als Mallorca-Sänger verkleideter Betreuer, der bekannten Partylieder schmettert und die Kinder zum Lachen bringt. Die lustigen Momente wie diese, aber auch die Spiele und Workshops seien es, die den Kindern am meisten Spaß bereiten würden, sagt Stephan Alfs. „Das Feedback der Kinder ist sehr gut. Sie können bei uns das machen, was sie möchten. Wir unterstützen und begleiten sie dabei mit unseren Programmangeboten“.

Der Spaß der Kinder steht während des Programms an erster Stelle

Zwölf Betreuer, darunter aus Patres des Jugendklosters, Freiwilligendienstler, pädagogische Kräften und Ehrenamtliche, gestalten und begleiten das einwöchige Kreativprogramm des Jugendklosters in Kirchhellen, das täglich von 9 bis 17 Uhr stattfindet. Zusammen mit den Kindern werden verschiedene Spiele gespielt, die den Kindern helfen sich besser kennenzulernen aber in erster Linie einfach Spaß machen sollen.

„Brennball und unser Blinzelspiel kommen besonders gut an“, verrät Stephan Alfs. Dass auf Grund des Wetters viel drinnen gespielt und gebastelt werden müsse, sei zwar schade, würde den Spaß der Kinder jedoch keinesfalls beeinträchtigen, sagt er. Denn bereits nach den ersten Spielen sei das Eis gebrochen gewesen und eine harmonische Gruppe entstanden, auch wenn sich die meisten der Kinder vorher nicht kannten. Zwischen den vielen Spielen und Aktivitäten können die Kinder während der Mittagspause im Ruheraum entspannen und sich von der großen Gruppe zurückziehen.

Religion und christliche Werte kennenlernen und spielerisch erfahren

Den Betreuern sei es wichtig, den Kindern Freiräume zur eigenen Kreativität und Entfaltung zu ermöglichen, sagt Stephan Alfs. „Die Kinder stehen im Zentrum und kommen auch selber mit Wünschen und Ideen auf uns zu“.

Neben den spielerischen Elementen wird beim Programm des Jugendklosters jedoch auch der religiöse Aspekt nicht vergessen. Denn durch lebensnahe Geschichten, tägliche Impulse und gemeinsames Singen wird den Kindern die Religion und christliche Welt spielerisch näher gebracht. „Wir bieten den Kindern jeden Tag eine kleine Aufgabe, die ihnen unsere christlichen Werte vermittelt. Zum Beispiel sollen sie heute jemandem Danke sagen“, erzählt Stephan Alfs. Am letzten Tag gestalten die Kinder einen Abschlussgottesdienst. „Sie schreiben Fürbitten und werden im Gottesdienst erzählen, was sie in der Woche gemacht haben“, sagt Alfs. Die Betreuer würden auch hier lediglich die Struktur vorgeben und unterstützen, mit Inhalt füllen die Kinder den Gottesdienst jedoch selber, erzählt er. Die Kinder seien sehr stolz am Ende der Woche im Abschlussgottesdienst den Eltern und Familien zeigen zu können, was sie gemacht haben, weiß Stephan Alfs.

„Das Lächeln der Kinder ist für uns Betreuer das schönste Feedback“

Für die Betreuer sei es das Schönste, die Kinder glücklich zu sehen, verrät Stephan Alfs. „Das Lächeln der Kinder ist für uns Betreuer das schönste Feedback. Die Kinder sagen uns, dass sie sich bei uns willkommen fühlen. Das freut uns natürlich sehr“, sagt er. Und auch die Kinder freuen sich sehr über die Woche im Jugendkloster. „Es ist sehr schön hier und macht viel Spaß“, schwärmt die 11-Jährige Clara. Sie ist in diesem Jahr das erste Mal beim Programm des Jugendklosters dabei, hat jedoch durch ihr Engagement als Messdienerin bereits Berührungspunkte mit Religion. Einige Kinder, die ebenfalls schon Kontakt zur Kirche haben, kenne man schon vorher durch andere Veranstaltungen. Doch viele Kinder seien zuvor noch nie am Jugendkloster gewesen oder hätten grundsätzlich mit Religion erst mal nichts zu tun, erklärt Stephan Alfs. „Viele von den Kindern, die zum ersten Mal hier sind, bleiben danach bei uns und machen in Zukunft auch bei anderen Veranstaltungen mit“, erzählt er.

Damit das Osterprogramm für alle Familien finanzierbar ist, wird das Programm vom Verein Philipp Neri und der Volksbank unterstützt. So kann das Jugendkloster den Kindern neben den Aktivitäten auch jeden Tag ein Mittagessen anbieten. Und weitere Angebote sind bereits geplant: Am 19. Mai veranstaltet das Jugendkloster einen weiteren Workshoptag und in den ersten drei Wochen der Sommerferien wird ein Ferienprogramm für die Kinder angeboten. Interessierte Familien können sich bereits für das Ferienprogramm im Sommer online anmelden:https://jugend-kloster.de/aktuelles/sommer-2023-am-jugend-kloster/

