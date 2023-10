Frank Goosen bei einem Auftritt in Gelsenkirchen-Buer im Sommer 2023. Im November kommt er nach Bottrop.

Lesung „Spiel ab“: Kabarettist Frank Goosen liest in Bottrop

Bottrop. Frank Goosen kommt nach Bottrop. Der Bochumer Kabarettist und Autor liest am 14. November aus seinem Buch „Spiel ab“. Hier gibt’s Karten.

Der Bochumer Kabarettist und Autor Frank Goosen liest am Dienstag, 14. November, aus seinem neuen Buch „Spiel ab“, veranstaltet von der Lebendigen Bibliothek und der Bottroper Volkshochschule.

In seinem neuen Roman erzählt Frank Goosen voller Witz, Herz und Insiderwissen von einer aufmüpfigen Bochumer Jugendfußballmannschaft, einer ereignisreichen Saison in der Kreisliga und drei Männern, die von elf Teenagern mehr lernen, als sie je für möglich gehalten hätten.

Frank Goosen liest in Bottrop aus neuem Fußballroman

Frank Goosen wurde mit acht Jahren bei seinem ersten Stadionbesuch fußballsozialisiert und war vier Jahre Jugendtrainer in einem kleinen Verein in Bochum. Mit „Spiel ab!“ hat er endlich den Fußballroman geschrieben, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben, so die Veranstalter.

Die Veranstaltung im Kammerkonzertsaal im Kulturzentrum, Böckenhoffstraße 30, beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 16, an der Abendkasse für 19 Euro. Tickets über: Tickets über www.vhs-bottrop.de oder in der Lebendigen Bibliothek

