Sperrungen in Bottrop: Neue Fahrradstraßen werden markiert

Bottrop. Bottrop bekommt neue Fahrradstraßen. Nun beginnen die Markierungsarbeiten in mehreren Straßen, auch in Kirchhellen. Teilweise wird gesperrt.

Bottrop bekommt neue Fahrradstraßen. Ab Samstag bis Ende November werden mehrere Straßen neu markiert und beschildert und als Fahrradstraßen ausgewiesen. Diese sind: Am Schleitkamp, Heimersfeld und Burgstraße in Kirchhellen, an der Overbeckstraße, Hebeleckstraße und Plaggenbahn in Alt-Bottrop.

Beschlossen worden ist die Maßnahme schon im vergangenen Jahr. Fahrradstraßen, die in der Regel nur von Fahrrädern und E-Scootern befahren werden dürfen, sind ausnahmsweise auch für Pkw und Krafträder zugelassen. Für die Freigabe für Autos lässt die Stadt Bottrop entsprechende Zusatzzeichen anbringen.

Neue Fahrradstraßen in Bottrop: Meist halbseitige Straßensperrungen

Die Arbeiten zum Aufbringen der Großpiktogramme mit den Fahrradstraßensymbolen sowie die Markierungsarbeiten, bei denen vier bis 5,50 Meter breite Fahrgassen entstehen, werden nach Angaben der Stadt überwiegend unter halbseitiger Straßensperrung durchgeführt. In Kreuzungsbereichen kommt es auch zu kurzzeitigen Vollsperrungen.

Der zusätzlich herzustellende Sicherheitsstreifen von mindestens einem halben Meter zwischen Fahrgasse und vorhandenen Parkplätzen wird als sogenannte Wanderbaustelle mit einem entsprechenden Markierungsgerät/Fahrzeug auf den Fahrbahnen markiert.

Der allgemeine Straßenverkehr könne laut Stadtverwaltung bei jeder Art der Bauausführung ohne größere Behinderungen aufrechterhalten werden. Ortskundige werden gebeten, die Baustellen während der angegebenen Zeit zu umfahren.

