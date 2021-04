Sperrung der Bottroper Hauptverkehrsachse länger als geplant

Die Sperrung an der Bottroper Hauptverkehrsachse dauert noch länger an.

Bottrop. Der Engpass Im Bereich von Friedrich-Ebert- und Prosperstraße dauert länger an als geplant. Asphaltier- und Markierarbeiten

Der Engpass in den Kreuzungsbereichen von Friedrich-Ebert- und Prosperstraße sowie von Friedrich-Ebert- und Karl-Englert-Straße dauert länger an. Eigentlich hätte die Baustelle mit Abschluss der Osterferien beendet sein sollen. Aufgrund des Wintereinbruchs mit Schnee- und Regenfällen in den letzten beiden Tagen hätten die Asphaltier- und Markierarbeiten aber nicht wie geplant durchgeführt werden können, heißt es seitens des Fachbereichs Tiefbau.

Geplant ist nun, dass die Baustelle am 14. April fertig wird. Noch in dieser Woche sollen die Aspahltierarbeiten beginnen, so die Mitteilung auf Nachfrage der Lokalredaktion. Eigentlich hatte man die Arbeiten vom Winter extra in den April verschoben, weil man davon ausging, dass die Witterung sie dann zulässt.