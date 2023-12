Sperrung der A42: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Bottrop/Essen. Die A42 zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord wird am 11. Dezember um 3 Uhr gesperrt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen für Autofahrer.

Ob es das erwartete Verkehrschaos gibt, wird man am Montag sehen. Sicher ist, dass sich Auto- und Lkw-Fahrer auf umfangreiche Beeinträchtigungen einstellen müssen, wenn ab dem 11. Dezember die A42 zwischen Essen-Nord und Bottrop-Süd für sechs Tage gesperrt wird. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie lange dauert die Sperrung der A42 zwischen Essen-Nord und Bottrop-Süd?

Die Sperrung wird am frühen Morgen des 11. Dezembers um 3 Uhr eingerichtet und soll am 16. Dezember um 20 Uhr aufgehoben werden.

Warum ist die Sperrung der A42 nötig?

Grund für die Sperrung ist die marode Brücke über den Rhein-Herne-Kanal in Bottrop an der Grenze zu Essen. Die Brücke wurde 1970 für den Verkehr freigegeben. Sie war in dieser Form eine der ersten Stabbogenbrücken. 85.000 Fahrzeuge nutzen täglich die Brücke, darunter 14.000 Lkw. Die Brücke sei seinerzeit nicht für die heutigen Belastungen geplant worden, so Autobahn Westfalen.

Laut Experteneinschätzung muss sie schnellstmöglich neu gebaut werden. Damit sie aktuell überhaupt noch befahrbar bleibt, sollen in der Zeit vom 11. bis 16. Dezember Ertüchtigungsmaßnahmen getätigt werden.

Wie kann die Sperrung der A42 am besten umfahren werden?

Autobahn Westfalen hat gemeinsam mit den betroffenen Städten zwei Umleitungskonzepte entwickelt. Großräumig sollen vor allem Lastwagen schon früh umgeleitet werden, darauf weisen auch LED-Tafeln an den Autobahnen hin. Im Osten soll die A42 komplett gemieden werden, so dass Lkw-Fahrer von der A45 entweder im Norden auf die A2 oder im Süden auf die A40 fahren. Von Westen aus nehmen sie die A3, um auf die A40 oder die A2 zu gelangen.

Kleinräumig geht es aus dem Osten kommend über die B224 am Kreuz Essen-Nord und von Westen, also aus Oberhausen kommend, über die A516 zur A2 oder A40. Der Essener Norden könnte zusätzlich belastet werden, wenn Autofahrer von der A42 Richtung Süden über die Borbecker Straße, den Sulterkamp und die Vogelheimer Straße bis zur A42-Auffahrt Essen-Nord fahren.

Auch auf dem Bottroper Stadtgebiet könnte es zu mehr Verkehr kommen, wenn Auto- und Lkw-Fahrer von Bottrop-Süd auf die Essener Straße und anschließend durch die Bottroper Innenstadt bis zur A2 fahren.

Gibt es aktuell noch weitere Sperrungen rund um Essen und Bottrop?

Ja, auch auf der A42 in Herne kommt es von Freitag, 15. Dezember, ab 21 Uhr bis Dienstag, 19. Dezember, um 5 Uhr zwischen Herne-Baukau und Herne-Crange zu einer Vollsperrung. Grund sind die Brückenarbeiten am Kreuz Herne.

In Duisburg ist die A40 zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg bis Montagmorgen vollgesperrt.

Außerdem wird auf der A42 zwischen Oberhausen-Zentrum und Bottrop-Süd in der Zeit der A42-Brücken-Sperrung eine temporäre Baustelle eingerichtet, wegen der nachts nur eine Fahrbahn geöffnet ist.

Drohen noch weitere Sperrung auf der A42?

Die Problematik auf der A42 zwischen Bottrop und Essen wird sich noch Jahre hinziehen. Schon jetzt darf die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal nicht von Schwerlastverkehr über 40 Tonnen befahren werden. Damit das auch eingehalten wird, richtet Autobahn Westfalen Waagen und Schranken für Lkw ein. Diese sollen Anfang des Jahres installiert werden, auch dafür muss die Autobahn gesperrt werden.

Wenn dann der Neubau der Brücke beginnt – geplant ist das im Spätsommer 2024 – muss mit weiteren Einschränkungen gerechnet werden. Die Bauzeit wird etwa vier Jahre dauern.

