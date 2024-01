Spenden für Umweltschutz: Sternsingen 2024 steht bevor

Bottrop-Kirchhellen Für das Dreikönigssingen in Bottrop am 6. Januar werden noch Kinder gesucht. Gesammelt wird dieses Mal für den Umweltschutz in der Welt.

Unter dem Leitwort „Gemeinsam für unsere Erde – In Amazonien und weltweit“ ziehen in diesem Jahr die Sternsinger in Bottrop umher. Am Samstag, 6. Januar, dem Tag der heiligen drei Könige ist es so weit und die Gemeinde St. Johannes der Täufer schickt ihre Sternsinger nach Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen. Nachdem das Sternsingen in den letzten Jahren Corona bedingt auf anderen, durchaus kreativen Wegen stattfinden musste, können sich die Kinder in der Gemeinde in diesem Jahr wieder auf das klassische Sternsingen an den Haustüren freuen. Neben dem Singen gehört vor allem auch das Verteilen des Segens und das Sammeln von Spenden zu den Aufgaben der Sternsinger.

Bottroper Sternsinger: Spenden für den Umweltschutz

Dabei sollen die Spenden in diesem Jahr gemäß dem Leitwort dem Thema Umweltschutz gewidmet werden. Hierbei steht vor allem „die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2024“, erklärt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V. „Brandrodung, Abholzung und die rücksichtslose Ausbeutung von Ressourcen zerstören die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung der südamerikanischen Länder Amazoniens“, heißt es. Die gesammelten Spenden des Königssingens gehen dann an die Partnerorganisationen der Sternsinger in Amazonien und anderen betroffenen Regionen in der Welt.

Und auch den Kindern hier in Bottrop soll das diesjährige Motto eine wichtige Botschaft vermitteln. „Zugleich macht die Aktion deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch hier bei uns eine Einheit bilden. Sie ermutigt die Sternsinger, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen“, heißt es.

Die Pfarrei St. Johannes der Täufer organisiert das Sternsingen für Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen. Neben dem Sternsingen gibt es auch einen Dankgottesdienst in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Pfarrei sucht aktuell noch nach Kindern für mehrere Bezirke

„Wir starten am Samstag um 9 Uhr morgens an der Kirche St. Johannes und treffen uns dort mit den Kindern. Von dort aus laufen die Kinder dann in die Bezirke los“, sagt Regina Schulze-Oechtering. Sie ist als Teil des Vorbereitungsteams für die Gemeinde im Einsatz und freut sich auf die diesjährige Sternsinger-Aktion. Und auch in den Kirchen St. Mariä Himmelfahrt in Feldhausen und Heilige Familie in Grafenwald beginnt der Dreikönigstag mit der Aussendung der Sternsinger um 9 Uhr.

Neben dem eigentlichen Sternsingen am Dreikönigstag gibt es in St. Johannes der Täufer am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr einen Dankgottesdienst in Kirchhellen. „Die Kollekte des Gottesdiensts wird an diesem Tag ebenfalls der Spendenaktion der Sternsinger gewidmet. Im Gottesdienst wird dann auch das Endergebnis der Aktion verkündet“, sagt Schulze-Oechtering.

Aktuell sucht die Gemeinde noch nach Kindern, die am 6. Dezember als Sternsinger durch die Straßen ziehen möchten. „Wir suchen noch für vier Bezirke nach Kindern, die mitmachen“, sagt Regina Schulze-Oechtering. Aktuell haben sich bereits rund 100 Kinder aus Bottrop für das Dreikönigssingen angemeldet. „Die Kleinsten sind in diesem Jahr gerade einmal 1,5 Jahre alt“, weiß die Mitorganisatorin.

Sternsinger können auch spontan dazukommen

„Wer Interesse hat, kann sich noch bis kurz vorher bei uns melden und beim Sternsingen mitmachen“, betont sie. Denn auch spontan könne man die Sternsinger gerne begleiten. „Wir freuen uns über jeden, der dabei ist“, sagt Schulze-Oechetring. Denn damit viele Menschen in Bottrop den Segen bekommen, brauche es möglichst viele Kinder. Und noch etwas betont die Bottroperin: Das Pfarrheim in Kirchhellen wird am Dreikönigstag den ganzen Tag geöffnet sein, sodass sich die Kinder zwischendurch aufwärmen können.

Eine Anmeldung für das Sternsingen ist per Mail möglich: sternsinger-kirchhellen@stjk.de, sternsinger-grafenwald@stjk.de, sternsinger-feldhausen@stjk.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop