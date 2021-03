SPD-Abgeordneter findet verdoppelte Ausbildungsprämie gut

Das Bundeskabinett will die Ausbildungsprämie verdoppeln. Hier setzt ein Auszubildender unter den Augen seines Berufschullehrers eine Schweißnaht.

Betriebe, die trotz der Corona-Krise weiter ausbilden, erhalten höhere Prämien und Zuschüsse. Den SPD-Bundestagsabgeordneten Gerdes freut das.

SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes freut sich über die Verbesserungen bei der Ausbildungsprämie für Betriebe, die von der Corona-Krise betroffen sind. Denn die Bundesregierung hat am Mittwoch gebilligt, dass das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ nicht nur verlängert sondern auch weiterentwickelt wird. Dies sei wichtig, weil die Corona-Pandemie sonst für die betriebliche Ausbildung drastische Konsequenzen habe, meint der Bottroper.

„Das betrifft insbesondere all die jungen Menschen, die in diesen Zeiten eine Ausbildung beginnen möchten. Schon 2020 gab es einen Rückgang bei den geschlossenen Ausbildungsverträgen. Um dem entgegenzuwirken, hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Schutzschirm für Auszubildende gespannt, der nun noch einmal erweitert wird“, erklärte der Bundestagsabgeordnete. So werden die Prämien, die kleine und mittlere Unternehmen für den Abschluss neuer Ausbildungsverträge erhalten, für das kommenden Ausbildungsjahr ab dem 1. Juni 2021 von jetzt 2000 Euro auf dann 4000 Euro verdoppelt. Werden zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, erhöht sich die Prämie auf 6.000 Euro.

Neben dem Zuschuss zur Ausbildungsvergütung wird es auch einen Zuschuss zur Ausbildervergütung geben. „Damit wollen wir einen Anreiz schaffen, Auszubildende sowie ihre Ausbilderinnen und Ausbilder trotz Kurzarbeit im Betrieb zu halten“, sagte Michael Gerdes. Förderberechtigt seien alle Unternehmen mit bis zu 499 Beschäftigten. Bisher galt das nur für Firmen mit bis zu 249 Mitarbeitern.

Kleinstunternehmen mit bis zu vier Beschäftigten sollen von einem Lockdown-II-Sonderzuschuss profitieren, wenn sie ihr Geschäft im aktuellen Lockdown nicht oder nur in geringem Umfang weiterführen konnten. Sie können in solchen Fällen pauschal 1 000 Euro bekommen, wenn sie trotzdem ihre Ausbildungstätigkeit für mindestens 30 Tage fortgesetzt haben.

Auch die Übernahmeprämie wird auf 6000 Euro verdoppelt und bis zum Ende des Jahres verlängert. Diese Prämie bekommen Betriebe, die einen Auszubildendem aus einem insolventen Betrieb übernehmen oder junge Leute weiter ausbilden, die wegen der Corona-Krise gekündigt wurden oder deren Verträge deshalb aufgelöst wurden.