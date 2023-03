Spaß und Sport: Diese Eltern-Kind Treffs gibt es in Bottrop

Bottrop. Eltern-Kind Treffs sorgen für Abwechslung und Spaß für die Kinder. Aber auch die Erwachsenen genießen den Austausch mit anderen Eltern.

Schon den ganz Kleinen Abwechslung bieten und dabei selber mit anderen Eltern Zeit verbringen: Das ermöglichen sogenannte Eltern-Kind-Treffs, in denen sowohl die Kinder als auch die Eltern auf ihre Kosten kommen. Ob Sport, Basteln oder Spielen, die verschiedenen Angebote der Eltern-Kind-Gruppen sind fast unbegrenzt. Auch in Bottrop gibt es zahlreiche Kurse für Eltern und ihren Nachwuchs. Eine Auswahl.

Von Mini-Club bis Elterncafé: Die Awo setzt auf das Beisammensein

Ein Anlaufpunkt für interessierte Elternteile sind die Awo-Familienzentren Bottrop. Hier gibt es neben vielen Weiterbildungsangeboten für Erwachsene auch verschiedene Kurse für Eltern und Kind. Zum einen bietet die Awo offene Elterncafés an, die täglich stattfinden. Zwischen acht und neun Uhr können alle Interessierten Mamas oder Papas mit ihren Kindern ins Familienzentrum „Bunte Welt“ (Mühlenstraße 19) oder dem Familienzentrum „Kleine Welt“ (Prosperstraße 204) kommen.

Außerdem bietet die Awo Gruppen für alleinerziehende Elternteile an, bei dem der Austausch zwischen den Eltern und die wechselseitige Unterstützung im Vordergrund stehen. Angebote macht die Awo auch Vätern, die in einer Vater-Kind Gruppe Zeit mit ihren Kindern und anderen Vätern verbringen können. Die Vater-Kind Gruppe findet nicht regelmäßig, sondern nur nach Terminabsprache statt.

Doch auch die motorische Entwicklung der Kinder hat die Awo im Blick und bietet eine Eltern-Kind Turngruppe an. Wem dies zu sportlich ist, der findet vielleicht im „Mini-Club“ seinen Platz. Dort wird zusammen mit den anderen Eltern und Kindern gespielt, gesungen und gebastelt. Info: www.awo-gelsenkirchen.de

Die evangelische Kirchengemeinde Bottrop lässt Eltern und Kinder zur Ruhe kommen

Entspannen und einfach mal durchatmen, das steht bei der Babymassage im Vordergrund. Nicht nur die Kleinen können bei der wohltuenden Massage der Eltern entspannen, auch die Eltern können im ruhigen Umfeld durchatmen und Energie sammeln. Angeboten wird die Massagegruppe von der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop.

Wer lieber das Gespräch und den Austausch mit anderen Eltern sucht, der schaut am besten bei der Stillgruppe und dem Neugeborenentreff der Ev. Kirchengemeinde vorbei. Jeden Donnerstag findet diese im Martinszentrum an der Martinskirche statt. Info: https://kirchenkreis.org/kinder-bottrop.html

Krabbelgruppen bei der Elternschule Bottrop

Auch die Elternschule Bottrop, mit Sitz am Marienhospital, hat Programm für Eltern und Kinder. Hier können Eltern mit ihren Kindern bei der Babymassage Ruhe finden und ihre Kinder verwöhnen. Außerdem stehen etwa noch das Müttercafé sowie Krabbelgruppen auf dem Programm. Info: elternschule-bottrop.de

Beim Eltern-Kind-Turnen Spaß an Sport und Bewegung fördern

In der Sporthalle Loewenfeldstraße in Kirchhellen bietet die TSG mehrmals die Woche Eltern-Kind-Kurse an. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Eltern-Kind Turnen hilft die Motorik der Kinder zu stärken und ihrem natürlichen Bewegungsdrang Raum zu geben. Kinder ab dem Laufalter können in Bottroper Eltern-Kind-Gruppen zusammen mit ihren Eltern und anderen Kindern turnen, rennen und toben. Angeboten werden diese Gruppen von zahlreichen Vereinen in Bottrop.

Interessierte Eltern können beispielsweise beim SC Bottrop, montags in der Paulschule vorbeischauen. Alternativ bietet der PSV Bottrop gleich an zwei Tagen in der Woche Eltern-Kind Turnen an. Auch der TSSV Bottrop, VfL Grafenwald und die TSG Kirchhellen haben Eltern-Kind-Turnen im Programm.

Babyspielplatz in den Räumen der KEFB Bottrop

Im Jahresprogramm der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung (KEFB) gibt es ein Extra-Kapitel „Eltern und Kinder“. Ein Alleinstellungsmerkmal ist hier sicher der „Babyspielplatz“ für Eltern mit Kindern, die unter einem Jahr alt sind. Einmal im Monat wird die vierte Etage der KEFB (Pferdemarkt 4) in eine Spiel- und Bewegungslandschaft für die Kleinsten umgewandelt.

Musikalisch wird es zum Beispiel auf der „Musikwiese“ für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren. Sie musizieren gemeinsam mit ihren Eltern. Info: KEFB.info

