Computerbetrug Sparkasse Bottrop warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Bottrop . Die Sparkasse Bottrop warnt ihre Kunden vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon. Anrufer geben sich als IT-Mitarbeiter aus.

Aktuell werden Bottroper von Personen kontaktiert, die sich als Mitarbeiter eines IT-Dienstleisters (häufig Microsoft) ausgeben. Die Betrüger behaupten, dass sie helfen wollten, eine Schadsoftware auf dem Rechner der angerufenen Person zu beseitigen.

Man benötige deshalb einen Zugriff auf den PC, um per Fernwartungstool das Problem zu beseitigen. Darüber hinaus wird die Person aufgefordert, sich im Online-Banking anzumelden, um z. B. eine Testüberweisung vorzunehmen oder Kosten für den Support zu zahlen. Durch den Zugriff auf den Rechner kann der Angreifer dann den Überweisungsbildschirm „einfrieren“ und Betrag sowie Empfänger zu seinen Gunsten abändern. Manchmal werden die kontaktierten Personen auch zum Kauf der Gutscheincodes von iTunes, Google, Xbox Live etc. animiert, um den Support mit diesen Codes zu „bezahlen“.

Die Sparkasse rät bei fremden Anrufern und Maileingängen zur Vorsicht und weist darauf hin, dass Kontodaten und andere persönliche Informationen nicht an fremde Personen weitergegeben werden dürfen. So würden auch Sparkassen-Mitarbeiter niemals am Telefon nach diesen Daten fragen. Kunden, die solche Anrufe oder Mails erhalten, sollten sich sofort bei der Sparkasse melden: 1040.

