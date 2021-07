Sparkasse Bottrop verschafft 4587 Kinder Zugriff auf Tablets

Bottrop. 40.000 Euro hat die Sparkasse Bottrop für die Anschaffung von Tablets gespendet. Je zehn Schulen und Kitas haben sich beworben.

Die Sparkasse Bottrop hat 40.000 Euro aus der Sparlotterie der Sparkassen gespendet, damit Bottroper Schulen und Kitas sich Tablets anschaffen können. Jeweils zehn Schulen und Kitas hatten sich nach dem Aufruf der Sparkasse um Förderung beworben. 4587 Kinder werden die neuen Geräte nutzen können. Bei der Verteilung des Geldes hat die Sparkasse die Zahl der Schüler und der jeweils betreuten Kinder zur Berechnungsgrundlage gemacht.

„Nun können wir ca. 10 weitere Ipads bestellen, nachdem der Förderverein bereits 41 Stück in den vergangenen Jahren angeschafft hat“, sagt Christian Schulte-Bockum, Vorsitzender des Fördervereins des Vestischen Gymnasiums Kirchhellen. „Durch Corona brauchen wir sie nötiger denn je!“

Digitale Bildung

Der geplante Einsatz der Tablets in den Schulen und Kitas ist vielfältig. Häufig wurde in den Bewerbungen die digitale Bildung der Kinder genannt: In den Kitas werden Tablets als Fotoapparat, Fotoalbum, Videokamera, Lexikon, Kompass oder Lupe genutzt.

Auch der soziale Aspekt wurde mehrfach angesprochen: Nicht alle Schülerinnen und Schüler verfügen über ein angemessenes digitales Endgerät für das Homeschooling. Viele mussten mit dem Mobiltelefon am Un-terricht teilnehmen oder gar Referate oder Präsentationen damit halten.. Einzelne Schüler mit besonderem Förderbedarf etwa wegen Seh- und Hörstörungen oder mit Sprachproblemen können mit einem Tablets gezielt und individuell unterstützt werden.

Möglich wurde diese für die Sparkasse Bottrop einmalige Spendenaktion durch die Teilnehmer an der Sparlotterie, sagt Bärbel Dobert, Stellvertreterin des Vorstandes. „Mit jedem Loskauf fließen 30 Cent in soziale Projekte in unserer Region.“

Informationen zur Sparlotterie: www.sparkasse-bottrop.de/sparlotterie

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop