Sparkasse Bottrop sponsert Tablets für Kinder und Senioren

Bottrop. Bis zum 20. Juni können Einrichtungen sich um die Förderung bewerben. 40.000 Euro sind im Spendentopf der Sparkassenlotterie.

Die Sparkasse Bottrop unterstützt die Anschaffung von Tablet-Rechnern in Schulen, Kitas und Seniorenheimen aus dem Topf der Sparlotterie mit 40.000 Euro.

Bärbel Doberg, Stellvertreterin des Vorstandes, stellt dieses für die Sparkasse einmalige Großprojekt vor: „Wir haben einen Betrag von 20.000 Euro für Schulen in Bottrop vorgesehen plus jeweils 10.000 Euro für Kitas und Seniorenzentren. Wir haben uns für diese drei Bereiche entschieden, weil die Unterstützung sowohl für Kinder wie auch Senioren besonders wertvoll ist.“

Bedarf in Schulen, Kitas und Seniorenheimen

In einigen Schulen gebe es immer noch Bedarf an Tablets für das Homeschooling sowie das digitale Lernen. Verantwortliche in den Kitas hätten geschildert, dass digitale Medien einerseits für die pädagogische Arbeit mit den Kindern eingesetzt werden, andererseits aber auch eine hervorragende Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Kindern ist, die wegen Quarantäne oder Krankheit zuhause bleiben müssen.

Bärbel Doberg: „Auch die Senioren liegen uns am Herzen: Ältere Menschen können mit den Tablets ganz einfach in Kontakt mit ihren Familien bleiben, wenn beispielsweise Corona-Einschränkungen oder ein anderer Wohnort einen persönlichen Besuch nicht möglich macht.“ Bewerben können sich bis zum 20. Juni alle Träger bzw. Fördervereine von Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenzentren, die vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind und ihren Sitz bzw. Standort in Bottrop haben. Achtung: Kommunale Träger sind vom Gesetzgeber ausgeschlossen.

Bewerbungsformular ab Samstag im Netz

sHinter dieser Spendenaktion steht die Sparkassen-Lotterie. Mit einem PS-Los gibt es monatliche Geldpreise und auch Sachpreise wie Autos, E-Bikes, Smartphones oder Wohnmobile zu gewinnen. Der Kunde kauft ein Los für 6 Euro, 4,80 Euro fließen auf ein Sparkonto. Der restliche Betrag ist der Losbeitrag, von dem 30 Cent für gemeinnützige Zwecke „Jedes Jahr unterstützen wir aus diesem Topf soziale Projekte mit einem Gesamtbetrag von ca. 180.000 Euro. Diese Ausschüttungen sind Teil des gesellschaftlichen Engagements der Sparkasse in Bottrop“, sagt Bärbel Doberg.

Detaillierte Informationen zum Spendenprojekt gibt es ab Samstag unter www.sparkasse-bottrop.de/tablet, Informationen zur Sparlotterie unter www.sparkasse-bottrop.de/sparlotterie

