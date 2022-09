Sonntags satt: Projekt bietet auch Mahlzeit in Bottrop-Boy

Margret Döing (l.) hat das Projekt Sonntags satt nun in die Boy geholt. Ab dem 25. September gibt es auch hier eine warme Mahlzeit. Margret Zerres gehört zu den Organisatorinnen der Aktion in Stadtmitte, genauer in St. Cyriakus.

Bottrop. Regelmäßig bietet die Caritas unter dem Namen „Sonntags satt“ eine warme Mahlzeit in Stadtmitte an. Warum nun auch in der Boy Essen gereicht wird.

„Sonntags satt“ – so heißt es schon seit einer ganzen Weile an St. Cyriakus in der Bottroper Innenstadt. Ab kommendem Sonntag, 25. September, gilt dieses Motto auch an St. Johannes in der Boy. Denn künftig soll auch hier einmal im Monat eine warme Mahlzeit ausgegeben werden. „Der Bedarf hier in der Boy ist da“, weiß Margret Döing.

Sie ist Mitglied der Gemeinde-Caritas und hat das Projekt, das in Stadtmitte schon erfolgreich läuft, nun in die Boy übertragen. Gemeinsam mit zwei weiteren Helfern öffnet sie nun am Sonntag um 12.30 Uhr die Essensausgabe. Anders als in Stadtmitte wird es in der Boy die Mahlzeit zunächst nur zum Mitnehmen geben. Aber: „Ich habe mir schon vorgenommen, dass es im Advent einmal ein Adventsessen geben soll“, sagt Margret Döing. Da werde man dann gemeinsam am Tisch sitzen und essen.

Besucher sind dankbar für die Mahlzeit und das Engagement der Helferinnen

In St. Cyriakus ist man erst vor kurzem wieder dazu übergegangen, gemeinsam zu essen. Wegen Corona hat man auch dort zuletzt lange auf Mahlzeiten zum Mitnehmen gesetzt. Margret Zerres vom Team aus St. Cyriakus freut sich, dass nun auch wieder das gesellige Miteinander stattfinden kann. Denn es gebe auch viele Alleinstehende, zum Teil einsame Menschen, die das Angebot annehmen. Und da sei es wichtig, auch Zeit und Zuwendung zu geben, sagt die Vorsitzende der Stadtkonferenz der Caritas.

Das ist mit ein Grund, warum weder in St. Cyriakus noch in St. Johannes kontrolliert wird, ob die Besucher tatsächlich bedürftig sind. Schließlich ist das Bedürfnis nach Gesellschaft, danach nicht allein essen zu müssen, für manchen Alleinstehenden auch eine Form von Bedürftigkeit. Unabhängig davon, dass eine solche Prüfung wahnsinnig aufwendig wäre. Es kämen auch immer wieder Besucher, die für die Mahlzeit gern etwas spenden würden, erklärt Margret Zerres. Aber auch auf andere Weise zeigten die Menschen ihre Dankbarkeit für die Mahlzeit und das Engagement der Helferinnen und Helfer.

Für die erste Ausgabe in Bottrop-Boy mit 70 Portionen kalkuliert

Dass die Idee aus der Stadtmitte nun ihren Weg in die Boy findet, sei auf der einen Seite gut, weil es ja sinnvoll ist, etwas, das gut ankommt, weiterzuentwickeln. „Auf der anderen Seite wäre es noch besser, wenn solche Initiativen gar nicht nötig wären“, sagt Margret Zerres.

Doch im Gegenteil, in der nächsten Zeit werde die Nachfrage wohl noch steigen, befürchten die beiden Caritas-Frauen. 60 Mahlzeiten werden in Stadtmitte ausgegeben, Margret Döing hat für die erste Ausgabe an St. Johannes mit 70 Portionen kalkuliert. Gekocht wird die Mahlzeit von Café Bernsmann. Was auf dem Speisenplan steht, weiß Margret Döing gar nicht. Das überlasse sie den Spendern.

Mahlzeiten werden gespendet

Denn sowohl in der Boy als auch in Stadtmitte werden die Mahlzeiten gespendet. Gerade im Lockdown hätten viele Gastronomen für die Aktion gekocht, obwohl sei eigentlich geschlossen hatten, freut sich Margret Zerres. Doch es werde nicht unbedingt leichter, Spender zu finden – auch das eine Befürchtung der beiden.

Denn steigende Kosten setzen den Gastronomen zu, dazu kommt Personalmangel. „Die haben manchmal schlicht gar nicht die Möglichkeit, nebenbei 60 Mahlzeiten zu kochen.“ Zum Glück gebe es in den Gemeinden aber viele Gruppen und Initiativen, die auch gern den Kochlöffel für das Projekt schwingen, so der Tipp von Margret Zerres.

