Bottrop. Der November als „Lockdown light-Monat“: Viele Bottroper versuchen, das Beste daraus zu machen. Was sie zur aktuellen Corona-Lage sagen.

Gastronomien und Freizeitstätten sind geschlossen, der „Lockdown light“ ruft nach Alternativen. Am sonnigen Wochenende haben viele Bottroper die Gunst der Stunde genutzt und den Stadtpark am Quadrat besucht.

Spaziergänger, Fitnessfreunde, Kastaniensammler oder Familien genießen die Sonnenstrahlen, und von einem November-Blues ist trotz Corona keine Spur. Es scheint, als wollen alle den bevorstehenden Wochen zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Denn: Viele Bottroper sind optimistisch und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Wir haben uns einmal umgehört.

Fitnessstudio geschlossen? Bottroper engagieren Personal Trainer

Birgit und Michael Buschfort trainieren zusammen mit Peronal Trainer Carsten Jeppel im Bottroper Stadtgarten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Fitnessstudios sind geschlossen, also müssen andere Ideen her: Birgit und Michael Buschfort haben sich einen Plan gemacht, um trotz Corona weiter trainieren zu können. Anstatt immer nur kurz mit dem Rad zu fahren, werden sie von einem Personal Trainer angeleitet. Eine Rentnerin, Ursula Carstens, verdeutlicht, wie wichtig die Einhaltung der AHA-Regeln ist: „Man soll sich zurückhalten und viele Momente einfach genießen.“

Die Sonne strahlt, der Park ist gut besucht und viele Menschen tanken noch einmal Vitamin D. Trotzdem halten alle sich an die Abstandsregeln und nehmen aufeinander Rücksicht. „Wir müssen lernen damit umzugehen, denn egal was die Politiker beschließen, Fehler machen sie sowieso“, finden Dietmar und Petra Wewers. Auch wenn Freizeitangebote, wie ein Kinobesuch, ausfallen sei es noch möglich, sich die Zeit zu vertreiben. Trotzdem ist die Hoffnung groß, dass bis zum Jahresende die Infektionszahlen wieder sinken und ein Besuch bei Verwandten möglich ist.

Appell: Eigene Bedürfnisse mit der Vernunft abgleichen

Mit Blick auf die Einschränkungen im öffentlichen Leben glauben Dirk Buchholz und seine Frau Katharina: „Es bleibt sonst nur der Tod als Alternative, und in einem Monat wird sich nichts lösen. Die Leidtragenden sind letztendlich aber die Kinder. In der Schule wurde das Tragen der Maske beibehalten, aber was bringt es, wenn viele Kinder in einem kleinen Klassenraum sind?“

+++Verfolgen Sie die aktuelle Corona-Entwicklung in Bottrop in unserem lokalen Newsblog+++

Dirk Buchholz ist Fußballtrainer und sieht besonders diese Regelung zwiegespalten: „Fragwürdig ist es, dass der Sport nicht mehr draußen stattfinden darf. Denn Sport ist gesundheitsfördernd und wir haben anhand eines Spieles in Fuhlenbrock gesehen, dass es eben doch funktionieren kann. Alle haben vorbildlich die Maske getragen.“

Ulrike Kramme ist mit ihren Enkelinnen Valerie und Charlotte in der Natur unterwegs. „Zum Glück bekommen die Kinder nicht so viel vom Trubel mit, denn die Kindergärten haben ja noch auf. Wir bleiben in dieser Welle hängen, die immer rauf und runter geht. Trotz der Erfahrungswerte, die wir bereits im Frühjahr sammeln konnten, gibt es immer noch unvernünftige Menschen. Ich kann verstehen, dass es ein Bedürfnis für Kontakte gibt. Trotzdem sollte man immer die eigenen Bedürfnisse mit der Vernunft abgleichen!“

Grundschullehrerin nutzt Natur als Ausgleich für ihren Beruf

Grundschullehrerin Janina Behrendt liest und entspannt in der Natur. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Entspannter dagegen sieht es Janina Behrendt: „Ich nehme alles so wie es kommt. Rausgehen ist noch erlaubt und das nutze ich als Ausgleich für meinen Beruf als Grundschullehrerin, aber auch um der Alltagshektik zu entfliehen. Der Park ist für mich keine Coronamaßnahme, sondern ein Ort zum Lesen und Entspannen. In der Grundschule steht es auf der Kippe, ob der Betrieb noch so fortgeführt werden kann. Tanzen oder Singen ist leider nicht mehr möglich und das dauerhafte Tragen einer Maske ist weder für die Kinder noch für mich angenehm.“

Die Lehrkräfte seien darauf eingestellt, dass ein erneutes Schließen der Schulen samt Distanzunterricht möglich sei. „Es heißt einfach Abwarten, denn eine Änderung der Beschränkungen ist erst nach ein paar Wochen denkbar.“

Weitere Berichte aus Bottrop lesen Sie hier.