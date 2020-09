Sonne blendet: Bottroper Autofahrerin übersieht Jungen (9)

Bottrop. An einer Fußgängerampel ist es zu einem Unfall einer Autofahrerin (54) und eines jungen Fußgängers (9) gekommen. Der Junge kam ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall an einer Ampel in Bottrop ist am Samstag ein Junge (9) verletzt worden.

Eine Bottroperin (54) fuhr laut Polizei gegen 14.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Aegidistraße in südöstlicher Richtung und wollte nach links in die Horster Straße abbiegen. Dabei übersah sie aufgrund der blendenden Sonne einen neunjährigen Jungen, der die Horster Straße an der Fußgängerampel überquerte. Bei dem Unfall kam das Kind zu Fall. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik am Marienhospital Bottrop gebracht und verblieb dort stationär.