Sonderzüge für Halloween Horrorfest in Bottrops Movie Park

Bottrop-Kirchhellen. Für die Fans des Halloween Horror Festivals setzt die Rhein-Ruhr-Bahn ab 30. September bis 11. November Sonderzüge ein. Das ist der Fahrplan.

Für das Halloween Horror Festival bleibt der Movie Park an den Veranstaltungstagen bis 22 Uhr geöffnet. Damit die Horror-Fans auch mit der Bahn noch nach Hause kommen, lässt die Rhein-Ruhr-Bahn auf der Strecke des Regionalexpress’ 14 nach Essen abends Sonderzüge rollen.

Die Züge werden in Dorsten eingesetzt und halten um 21.31, 22.31 und 23.31 Uhr am Bahnhof Feldhausen. Am Bottroper Hauptbahnhof kommen sie rund eine Viertelstunde später an, am Essener Hauptbahnhof nach einer halben Stunde. Die Sonderzüge halten nicht in Essen-West.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Die Sonderzüge werden an folgenden Tagen eingesetzt: Samstag, 30. September, Dienstag, 3. Oktober, vom 5. bis zum 7. Oktober, 12. bis 14. Oktober, 20. und 21. Oktober, 27. und 28. Oktober, 31. Oktober, 1. November, 3. und 4. November, 10. und 11. November.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop