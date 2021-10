Mützchen, Söckchen, Erinnerungsstücke – all das steckt in den Abschiedsboxen für verwaiste Eltern, die nun über Gemeindereferentin Britta Walkowiak in Bottrop zu bekommen sind.

Bottrop. Britta Walkowiak hat die Abschiedsbox von „Stilles Wunder“ nach Bottrop geholt. Für Eltern, deren Kinder vor oder kurz nach der Geburt sterben

Sie hieß Mara Daliah – die kleine Tochter von Franzisca und Martin Prenzel. Geboren mit dem schweren Gendefekt Trisomie 18, starb das Mädchen schon zwei Tage, nachdem es das Licht der Welt erblickt hatte. Im September 2016 war das, und kurz nach dem unbeschreibaren Verlust gründete das Paar den Verein „Stilles Wunder“. Mit Abschiedsboxen helfen sie anderen Eltern dabei, ihre Sternenkinder trotz unsagbarer Trauer mit einem guten Gefühl auf die letzte Reise zu schicken. Diese kostenlosen Abschiedsboxen hat Britta Walkowiak, Trauerbegleiterin und Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Cyriakus, nach Bottrop geholt.

Trauerbegleiterin möchte verwaisten Eltern in Bottrop ohne Umwege helfen können

Britta Walkowiak, Trauerbegleiterin und Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Cyriakus Bottrop. Foto: BW

Direkt und ohne Umwege möchte Britta Walkowiak Eltern in Bottrop zur Seite stehen, deren Kinder bereits tot zur Welt kommen oder kurz nach der Geburt versterben. „Es muss dann ganz schnell gehen“, sagt die Trauerbegleiterin. Um eine würdige Verabschiedung zu ermöglichen, enthalten die Abschiedsboxen von Helfern extra genähte und gestrickte Kleidung für die oft winzig kleinen Sternenkinder.

Das resultiert aus der eigenen Erfahrung von Franzisca und Martin Prenzel, die sie auf der Internetseite ihres in Vellberg/Schwäbisch Hall ansässigen Vereins „Stilles Wunder“ teilen. „Wir haben in dieser Zeit – und bis heute – immens viel Unterstützung erhalten“, schreibt das Paar. Und: „Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, welche wir mit unserer Tochter verbringen durften.“ Dennoch: „Ein Wehmutstropfen dieser Tage ist für uns aber, dass Mara keine schöne Kleidung haben konnte. Unsere selbstbeschaffte Kleidung war ihr viel zu groß und die vom Krankenhaus war zwar schön, aber leider schon benutzt und teilweise kaputt.“ Diese Situation sei nicht ungewöhnlich. „Kinder, die bald nach oder noch vor der Geburt sterben, kommen oft unerwartet früh auf die Welt, sind so zu klein für die Babykleidung, die man kaufen kann.“ Angemessene Kleidung aber gehört zu einem würdigen Abschied dazu.

Kleidungsstücke aus der Abschiedsbox sind farblich aufeinander abgestimmt

So enthalten die Abschiedsboxen von „Stilles Wunder“ dies, zählt Britta Walkowiak auf: „Ein gestricktes Mützchen für den Kopf, winzige Fäustlinge und Söckchen, eine Umhüllung für das Baby aus Stoff – alles farblich aufeinander abgestimmt und liebevoll hergestellt. In ein passendes Einschlagtuch eingehüllt kann das Baby dann zur letzten Ruhe gebettet werden.“ Die jeweils individuellen Boxen gebe es in verschiedenen Größen. Die kleinste Box sei für Kinder, die nur bis um die zwölfte Schwangerschaftswoche gelebt haben.

Trost spenden sollen laut der Gemeindereferentin zudem kleine Mitgabegeschenke wie Teddys oder Herzen. „Für Kinder ab der 20. Schwangerschaftswoche gibt es eine Löckchenbox für eine Haarsträhne und eine Abdruckbox für Fuß- oder Handabdrücke des Kindes.“

Prenzels kommentieren das so: „All diese Bestandteile sind selbstverständlich nur Vorschläge und müssen nicht verwendet werden. Hauptsächlich geht es uns darum, Sterneneltern ein ,Komplettpaket’ zu liefern, was alles enthält, was man in dieser Situation gebrauchen kann.“

Botschaft an die Eltern von Sternenkindern: „Ihr seid nicht allein!“

Wertvoll können darüber hinaus die weiteren Infos sein, die mitgeliefert werden. „Zum Beispiel der Hinweis, dass die Eltern auch dann das Recht haben, ihr Kind zu bestatten, wenn es unter 500 Gramm wiegt“, so Walkowiak. Über allem steht die Botschaft an die Eltern: „Ihr seid nicht allein!“

Das Versprechen macht nicht nur das Team von „Stilles Wunder“ gewissermaßen aus der Ferne; dafür steht vor Ort in Bottrop auch Britta Walkowiak.

Weitere Infos sowie das Spendenkonto des gemeinnützigen Vereins auf www.stilleswunder.de

Kontakt zur Trauerbegleiterin Mit Unterstützung der Caritas St. Ludgerus kann Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin Britta Walkowiak die Abschiedsboxen für trauernde Eltern in Bottrop kostenlos zur Verfügung stellen. Auf Wunsch gestaltet Britta Walkowiak auch die Trauerfeier und bietet eine anschließende oder spätere Begleitung an. Kontakt: Britta Walkowiak, 02041 77 17 268, E-Mail britta.walkowiak@bistum-essen.de

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop