Picnic und Flaschenpost: Diese Bottroper Alternativen gibt’s

Hier wird geliefert

Neben Flaschenpost sind die Online-Lebensmittelhändler Flink und Picnic, an dem der Konzern Edeka beteiligt ist, in Bottrop aktiv.

Lieferdienste bieten auch weitere stationäre Supermärkte in Bottrop an, wie zum Beispiel Spickermanns Bioladen (samt Online-Shop) oder der integrative Cap-Markt in Grafenwald. Dessen Betreiber, die Diakonie, sieht sich von den neuen Lieferdiensten nicht in Bedrängnis gebracht: „Aus Sicht unseres Cap-Marktes können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Auswirkungen feststellen“, sagt Sprecher Michael Horst.