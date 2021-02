Viele Mülltonnen blieben in der vergangenen und auch in dieser Woche in Bottrop einfach stehen., Aufgrund der Witterung konnte die Müllabfuhr nicht fahren.

Müllabfuhr So plant die Best die Abfuhr der nicht geleerter Tonnen

Bottrop. In der vergangenen Woche blieben in Bottrop viele Mülltonnen stehen. So will die Best nun mit grauer, gelber, blauer und brauner Tonne verfahren

Die Best bemüht sich weiterhin, den wegen Schnee- und Eisglätte durcheinander geratenen Abfuhrplan wieder in den Griff zu bekommen. Für die Gelben Tonnen und die Papiertonnen, die witterungsbedingt im Zeitraum vom 8. bis einschließlich 12. Februar nicht geleert werden konnten, haben die Best und ihr Tochterunternehmen WRB eine Nachleerung am Samstag, 20. Februar, angesetzt.

Abfalltonnen (blau/ gelb/ grau), die in der jetzt aktuellen siebten Kalenderwoche noch nicht geleert werden können, werden unverzüglich bis spätestens zum Ende der kommenden achten Kalenderwoche geleert. Die Best bitte darum die Tonnen bis zur Leerung an der Straße stehen zu lassen.

Abfuhr der braunen Biotonne ist in dieser Woche ersatzlos gestrichen

Die Abfuhr der Biotonnen in dieser Woche fällt jedoch ersatzlos aus, teilt der Entsorger mit. Wegen der vielen ausgefallenen Leerungen in der vergangenen Woche rechnet die Best in dieser Woche mit einem erhöhten Restmüllaufkommen. Daher „werden die Lademannschaften und Fahrzeuge der Bioabfuhr bei der Restmüllabfuhr eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die Folge: Die Bioabfuhr muss ersatzlos ausfallen.

Weiterhin sei es aber möglich, Restmüll aus privaten Haushalten und in haushaltsüblichen Mengen kostenlos an den Recyclinghöfen Donnerberg und in Kirchhellen abzugeben. Dieses Angebot gilt noch bis einschließlich Samstag, 20. Februar. Die Anlieferung könne jedoch ausschließlich über die Pkw-Kasse erfolgen, so der Hinweis der Best. Gewerblich Abfälle können weiterhin nur gegen Gebühr angeliefert werden.