So läuft die Saison bisher im Bottroper Stenkhoffbad

Bottrop. Es ist Sommer und damit Freibadzeit. So läuft die Saison im Bottroper Stenkhoffbad bisher, und darauf können sich Schüler freuen.

Seit dem 16. Mai läuft die aktuelle Freibadsaison im Bottroper Stenkhoffbad - und hat bisher die Saison 2021 getoppt. Das sagt Angelika Lehrich, stellvertretende Betriebsleiterin des Bottroper Sport- und Bäderbetriebs. Sowohl mit dem Wetter, als auch mit den Besucherzahlen sei sie bis dato mehr als zufrieden. Sie hofft, dass es so weiter geht. 2019, in der Saison vor Corona, hatte das Stenkhoffbad eine Gesamtbesucherzahl von 28.000 Besucherinnen und Besuchern. „Wir erwarten, diese Zahlen in der aktuellen Saison auch zu erreichen, wenn nicht sogar zu überschreiten“, so Angelika Lehrich. Die angekündigte Hitzewelle könnte dabei helfen.

Kein Mangel an Rettungsschwimmern im Bottroper Stenkhoffbad

Diese gute Nachricht kann der Bottroper Sport- und Bäderbetrieb gut gebrauchen. Wegen Corona musste er zuletzt zwei Freibadsaisons zum Vergessen verbuchen: 2020 kamen ganze 7705 Besucher, 2021 sogar nur 5776.

Auch angesichts der Personalsituation kann Angelika Lehrich nicht klagen. Durch eine in dieser Saison gestarteten Kooperation mit der DLRG seien dem Stenkhoffbad täglich zwei Rettungsschwimmer vertraglich zugesichert. Zusätzlich gibt es städtische Rettungsschwimmer, die das Team je nach Bedarf verstärken.

An Tagen mit vielen Besucherinnen und Besuchern ist außerdem Sicherheitspersonal vor Ort. „Allein dessen Präsenz macht schon etwas aus“, so der Fachangestellte für Bäderbetriebe Huy Tran. Bisher sei in der Saison nichts Schwerwiegendes vorgefallen. Huy Tran hofft, dass alles gesittet bleibt. Die Besucher werden darauf hingewiesen, weiterhin Rücksicht aufeinander zu nehmen.

Wie sieht es denn aus mit der Technik? Läuft es damit ebenfalls so gut? Huy Tran berichtet, dass es in dieser Saison bisher keine technischen Ausfälle gegeben habe. Alles sei in Schuss. Auch die sogenannte Absorberanlage. In dieser wird das Beckenwasser von der Sonne aufgewärmt.

Das Stenkhoffbad bekommt aktuell täglich zwei Rettungsschwimmer von der DLRG gestellt., zum Beispiel Laura Peters (im Bild). Sie hat alles im Blick. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Aktuell gelten keine besonderen Corona-Regeln im Stenkhoffbad

Besondere Corona-Regeln wie beispielsweise Zugangsbeschränkungen gibt es nach Angaben des Sport- und Bäderbetriebes in dieser Saison nicht mehr. Hygieneregeln wie Abstandhalten und Händewaschen sollten jedoch weiterhin eingehalten werden. Große Unsicherheiten wegen Corona scheine es bei den Badegästen nicht zu geben.

Die Stimmung im Stenkhoffbad ist gut. Man sehe fast ausschließlich fröhliche Gesichter, so Huy Tran. Es gebe Besucher, die in den Ferien nahezu jeden Tag kommen.

Das Stenkhoffbad hat treue Fans: Gerd Kassalik ist Stammschwimmer und kommt bei jedem Wetter. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Für alle Altersgruppen hat das Stenkhoffbad etwas zu bieten. So gibt es nicht nur das 50-Meter-Schwimmerbecken, sondern auch ein eigenes Nichtschwimmerbecken mit Rutsche. Für Kleinkinder gibt es das Planschbecken mit Wassertieren und Rutsche. Das Freizeitangebot außerhalb der Becken: Wiesenflächen zum Sonnenbaden und Entspannen, an einem Imbiss gibt es etwas zu essen. Kinder können sich auf einem Spielplatz vergnügen. Außerdem stehen ein Beachvolleyballfeld mit zwei Netzen und eine Tischtennisplatte zur Verfügung.

Besonderen Grund zur Freude haben Bottroper Schülerinnen und Schüler. Denn sie bekommen auch in diesem Jahr in den Sommerferien, gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises, freien Eintritt.

Öffnungszeiten: Seit Ende Juni ist ist das Stenkhoffbad täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 18 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche 3 Euro, Frühschwimmer und Feierabendkarte drei Euro.

