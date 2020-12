So läuft demnächst der Betrieb im Bottroper Impfzentrum

Bottrop Erste Einblicke ins Impfzentrum am Südring. Zum Start am Sonntag gibt es 180 Impfdosen, die werden mobil verimpft. So geht's dann weiter.

180 Bottroperinnen und Bottroper können in einem ersten Schritt ab Sonntag gegen Corona geimpft werden. Dafür reicht die Menge des Impfstoffs, der am ersten Tag geliefert wird. Am 28. Dezember ist die nächste Lieferung, dann für 450 Menschen avisiert, am 30. Dezember noch einmal dieselbe Menge. Wie es dann weiter geht, sei noch nicht absehbar, möglicherweise gebe es auch Tage ohne Lieferungen, sagt Dr. Harald Hofer, medizinischer Leiter des Zentrums.

Und auch wenn das Impfzentrum am Südring nun betriebsbereit ist, in der ersten Phase sind mobile Teams unterwegs und impfen die Menschen in den Pflegeeinrichtungen. Am Sonntag werde man damit beginnen, sagt Krisenstabsleiter Paul Ketzer.

Stadt Bottrop sagt nicht, wo zuerst geimpft wird

Rund 6000 Menschen leben oder arbeiten in Bottrop in den Bereichen, in denen zuerst mobil geimpft wird. Die Teams, so die Schätzung, schaffen zwölf bis 15 Impfungen pro Stunde. Befragungen in Pflegeeinrichtungen hätten eine Impfbereitschaft von rund 40 Prozent ergeben. Ketzer: "Noch fehlt es ja aber auch an der Impfkampagne des Bundes. Damit kann sich ja noch einiges ändern."

Wo genau es losgeht? Da lassen sich die Verantwortlichen nicht in die Karten schauen. Aus Sicherheitsgründen gibt es darüber keine Auskunft. Es gebe eine Prioritätenliste der Heime und mit dem an erster Stelle gehe es los, so Ketzer.

Bisher weiß niemand, wann es im Impfzentrum selbst losgeht

Sicherheit ist überhaupt ein großes Thema: Betonblöcke, Überwachungskameras und ein Sicherheitsdienst überwachen auch das Impfzentrum am Südring. Schließlich ist der Corona-Impfstoff begehrt und lockt womöglich Einbrecher an.

Drinnen ist alles vorbereitet, der Betrieb könnte losgehen. Dabei wisse noch niemand, wann es denn eigentlich so weit sein wird, sagt Michael Althammer, der die organisatorische Leitung des Bottroper Impfzentrums verantwortet. Denn erst einmal sind ja nach der Impfverordnung die Bewohner in Pflegeheimen dran - mit der Impfung vor Ort.

Mit erhöhter Temperatur hat man keinen Zutritt

Der Eingang zum Impfzentrum ist auf der Rückseite des Komplexes. Geht der Betrieb richtig los, kommen die Impflinge zunächst an einem Container an. Hier wird die Temperatur gemessen. Liegt die über 38,5 Grad, darf man nicht ins Impfzentrum hinein. Hat man die Hürde genommen geht es zunächst zur Anmeldung und von da weiter in den Wartebereich. Hier gilt es dann diverse Formulare wie etwa die Selbstauskunft auszufüllen, bevor es dann weitergeht zur eigentlichen Impfstraße.

Hier findet das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt statt und von dort geht es weiter in einen der Impfräume. Bis zu acht dieser Räume können in dem ehemaligen Karstadt-Warenlager geöffnet werden. Zunächst aber ist geplant, nur eine Impfstraße zu öffnen, später dann, wenn mehr Impfdosen zur Verfügung stehen und weitere Stoffe zugelassen sind, öffnet auch die zweite. Pro Stunde sind 20 Impfungen pro Impfstraße möglich, macht in der Endphase rund 480 Impfungen pro Tag.

Bottroper Impfzentrum ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet

Anfangs ist das Impfzentrum sieben Tage in der Woche von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Später werden die Öffnungszeiten erweitert bis auf 18 Uhr. Betrieben wird das Impfzentrum von der Stadt Bottrop gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Über die läuft auch die Terminvereinbarung - entweder über die Rufnummer 116117 oder aber per App und im Internet. Doch noch ist eine Terminvereinbarung nicht möglich. Und. Wer einen Termin vereinbart, erhält exakt 21 Tage später den nächsten - für die zweite Dosis. Da ist auch sichergestellt, dass sie da ist, sagt Hofer. Ohne vorher vereinbarten Termin geht nichts.

Doch woher erfahre ich, wann ich dran bin? Das müsse jeder selbst im Blick haben, erläutert Krisenstabsleiter Paul Ketzer. Es werde keine zentralen Anschreiben geben - etwa in den entsprechenden Altersklassen. Zumal ja auch noch andere Kriterien als das Alter von Bedeutung sind. Da ist etwa die Frage nach Vorerkrankungen oder auch nach dem Beruf. Medizinisches Personal etwa genießt auch eine hohe Impfpriorität, gleiches gilt für Mitarbeiter in der Pflege. Auch Polizisten oder Feuerwehrleute sind in einer der drei hohen Prioritäten eingestuft. "Anhand der Abfragen der Software muss so etwas dann bei der Terminvergabe geklärt werden", sagt Michael Althammer. Doch die sei im Moment noch nicht fertig - was auch noch nicht nötig sei.

Große Skulpturen des Bottroper Bildhauers Gereon Krebber

Es müsse übrigens niemand allein kommen, auch Begleitpersonen dürfen mit hinein, sagt Hofer. Das könne etwa eine Begleitung für hilfsbedürftige Personen sein oder auch jemand, der im Bedarfsfall übersetzen kann. Denn es würden vielleicht nicht alle Impflinge deutsch sprechen.

Nach der eigentlichen Impfung müssen die Impflinge noch 30 Minuten im Aufenthaltsbereich bleiben, hier werden sie beobachtet ob es nicht doch noch Komplikationen gibt. Spätestens hier haben die Besucher dann vielleicht auch Augen für eine Besonderheit, die das Bottroper Impfzentrum von allen anderen unterscheiden dürfte. Der Bottroper Bildhauer Gereon Krebber - Professor an der Kunstakademie Düsseldorf - präsentiert hier einige seiner großformatigen Skulpturen.

Bescheinigung über die Impfung gibt es am Ausgang

Danach muss am Ausgang die Krankenkassenkarte gezeigt werden und es gibt die Impfbestätigung. Wer seinen Impfausweis mitbringt, erhält sie dort hinein, ansonsten gibt es einen Zettel.

Rund zehn Mitarbeiter arbeiten zunächst im Imfpzentrum, dazu das medizinische Personal, also ein Arzt und ein Medizinisch-technische Assistent (MTA), später wird mit mehr Personal gearbeitet. Unterstützung kommt auch von Bundeswehr und Rotem Kreuz. Paul Ketzer lobt insbesondere die Feuerwehr. Die habe das Impfzentrum federführend innerhalb kürzester Zeit aufgebaut gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern etwa von Freiwilliger Feuerwehr und THW.

Südring wird einspurig

Um auch denjenigen, die mit dem Bus zum Impfzentrum kommen, einen direkten Weg zu bieten, wird derzeit in Höhe des Recyclinghofs Donnerberg ein Fußgängerüberweg über den Südring geschaffen.

Dort wird der Verkehr dann auch nicht mehr länger zweispurig fließen können. Ein Fahrstreifen in jeder Richtung fällt für einige Zeit weg, um es den Besuchern des Impfzentrums zu ermöglichen, die Hauptstraße zu überqueren und auf kürzestem Wege vom Bus zum Eingang des Impfzentrums zu gelangen.

