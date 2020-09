Reflektierende Elemente an Kleidung und Schultaschen sowie ein verkehrssicheres Fahrrad sind wichtig für einen sicheren Schulweg per Rad.

Schulweg So kommen Bottroper Schüler per Fahrrad sicher zur Schule

Bottrop. Die Polizei gibt Tipps für die dunkle Jahreszeit. Die Zahl der Radunfälle soll in Bottrop und im Kreis Recklinghausen weiter gesenkt werden.

Die Polizei will die Zahl der Fahrradunfälle im Kreis Recklinghausen und in Bottrop weiter senken. Im vergangenen Jahr sind bei Verkehrsunfällen 103 Kinder als Radfahrer verletzt worden. Das sind zwar weniger als im Vorjahr, allerdings ist jedes verletzte Kind eines zu viel, betont die Polizei.

„Aus diesem Grund sind uns auch die Radfahrausbildungen an Grundschulen so wichtig“, so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. In den dunklen Herbst- und Wintermonaten steige erfahrungsgemäß die Gefahr von Verkehrsunfällen. Den Grundschülern wird deshalb gezeigt, was sie selbst tun können, um sicherer unterwegs zu sein. „Besonders in der dunklen Jahreszeit ist eine gute Sichtbarkeit enorm wichtig“, appelliert Zurhausen. Dazu zählen nicht nur richtig eingestellte Lampen, sondern auch helle Kleidung sowie Reflektoren und Warnwesten.

Fahrrad-Aktionstage und Kontrollen sind auch in Bottrop geplant

Eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist das eine. Alle Radfahrer sollten zudem immer mit einem verkehrssicheren Fahrrad unterwegs sein. Dazu gehören: Lampe vorne, weißer Reflektor vorne, rotes Rücklicht und roter Reflektor hinten, Pedalreflektoren sowie vier Speichenreflektoren (Katzenaugen) bzw. reflektierende weiße Streifen an den Reifen. Außerdem eine Klingel und funktionierende Bremsen.

Um die Zahl der Fahrradunfälle zu senken, werden im Kreis Recklinghausen und in Bottrop weiterhin Fahrrad-Aktionstage und Kontrollen stattfinden. Verstöße werden dabei konsequent geahndet.