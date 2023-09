So groß wie nie: Bottrops Start in die Interkulturelle Woche

Prominent besetzt: Die Eröffnung der bundesweiten Interkulturellen Woche in Bottrop. Zum Auftaktgottesdienst kamen (v.r.) Essens Bischof Franz-Josef Overbeck, EKD-Ratsvorsitzender Annette Kurschus, der griechisch-orthodoxe Erzpriester Radu Constantin Miron (am Pult) und Pastor Konstantin von Abendroth für die ev. Freikirchen in Deutschland. Im Hintergrund die Sängerinnen von Bottrops All-Woman-Chor.