Nach Insolvenz: Sinn übernimmt Bottroper Modehaus Mensing

Bottrop Die Sinn GmbH übernimmt Mensing. Das Unternehmen wird auch die Arbeitsplätze in Bottrop und an den übrigen Mensing-Standorten erhalten.

Das Bottroper Modehaus Mensing ist offensichtlich gerettet. Die Hagener Sinn GmbH übernimmt die Unternehmensgruppe, die kürzlich Insolvenz angemeldet hatte. Die neue Eigentümerin werde außerdem die Arbeitsplätze bei Mensing erhalten, so der Insolvenzverwalter.

Sämtlich Arbeitsplätze bleiben erhalten

„Aufgrund des Zeitdrucks, des ohnehin schwierigen Umfelds im Bereich des Textileinzelhandels und des erneuten Lockdowns erwies sich sie Investorensuche als äußerst anspruchsvoll. Mit der Sinn GmbH konnte ein Investor gefunden werden, der sämtliche Arbeitsplätze in den Filialen von Mensing erhält. Das ist sehr erfreulich. Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere der Belegschaft und den Lieferanten für ihre uneingeschränkte Unterstützung“, so Christoph Schulte-Kaubrügger von White & Case, der mit der Insolvenzverwaltung betraut ist. Der Dortmunder Anwalt war bereits Sachwalter des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, in das sich Mensing im Februar begeben hatte. Die Mensing-Unternehmensgruppe hatte danach Ende November das reguläre Insolvenzverfahren anmelden müssen. DA