Singabend in Bottrops Kulturkirche mit dem „Gitarrenpapst“

Bottrop. Nach Peter Burschs Gitarrenbüchern haben Generationen von Musikern spielen gelernt. Jetzt kommt er mit seiner Frau in die Kulturkirche.

„Kommt in die Kulturkirche. Wir versprechen viel Spaß!“ heißt es in der Ankündigung für den Singabend am Sonntag, 16. April. in der Kulturkirche Heilig Kreuz mit Marita und Peter Bursch, den viele als den „Gitarrenlehrer der Nation“ oder als „Gitarrenpapst“ kennen.

Nach seinen Anweisungen in den populären Gitarrenbüchern und Workshops haben nicht nur viele Hobbymusiker das Instrument spielen gelernt, sondern auch bekannte Künstler wie Mitglieder der Toten Hosen oder der „Scorpions“ bekennen sich dazu, aus Burschs Gitarrenschule gelernt zu haben. Beim Lernen wird „vor allem der Spaß vermittelt und jeder kann nach kurzer Zeit spielen.“ Der Duisburger Musiker ist auch als Komponist und Gitarrist seit 1969 bei „Bröselmaschine“, eine der ältesten Rockgruppen Deutschlands.

Am geplanten Abend in der Kulturkirche Heilig Kreuz an der Scharnhölzstraße wird nicht nur gemeinsam gesungen. Die Besucher können sich auch mit ihrer eigenen Gitarre aktiv einbringen: „Leute, die zu uns kommen, haben sonst oft keine Möglichkeit, gemeinsam zu spielen und zu singen. Es entsteht schnell ein Gemeinschaftsgefühl dabei, ein Gänsehautfeeling, die Menschen gehen glücklich nach Hause.“

Es müssen aber nicht alle ein Instrument dabei haben. Jeder, der gerne singt, ist herzlich willkommen. Die Texte und Akkorde werden auf einer großen Leinwand eingeblendet. Gespielt werden Rock, Pop, Schlager und Folksongs: „Peter hat eine andere Liederauswahl als ich, deshalb passen wir da gut zusammen. Wir haben Erfahrung, was die Menschen mögen,“ ist Marita Bursch überzeugt. Dabei sein werden sicherlich Songs wie „Country Roads“, „Que Sera, Sera“, „Get Back“ und „Hallelujah“. Marita, die sich „auch an alte Volkslieder traut“, will für Bottrop das Steigerlied mit ins Repertoire nehmen.

Sängerin Marita leitet in der gemeinsamen Musikschule den Chor, entwirft die Plakate und Bühnenbilder für Veranstaltungen und tritt mit einer eigenen Band auf, in der Peter Gitarrist ist. Zusätzlich schreibt sie Lieder mit deutschen Texten, die ihr Mann im eigenen Studio produziert.: „Ich schreibe, was das Leben bietet.“ In ihrer Schmuck-Kollektion „Kettenreaktion“ verarbeitet sie in Halsketten gebrauchte Gitarrensaitenendringe von Peters Instrumenten: „Da sind alle meine Schwingungen drin.“

Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand bei einem Konzert in der Kulturkirche mit dem irischen Gitarrenvirtuosen Shane Hennessy. Besucher Peter Bursch kam dabei mit Organisator Dirk Helmke ins Gespräch und schlug das Format vor, das bereits bei einigen Konzerten in Duisburger Kirchen erfolgreich war. „Wir haben einen guten Namen, das füllt die Räume“, berichtet Marita Bursch. „Wir wollen es jetzt auch in Bottrop ausprobieren und wenn es ein Erfolg wird, ist Wiederholung garantiert. Dann rocken wir wieder die Kirche.“

Sonntag, 16. April, 18 Uhr, Kulturkirche, Scharnhölzstraße 33. Karten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf beim Musikforum und der Humboldt-Buchhandlung. Weitere Termine in der Kulturkirche: Karfreitag, 7. April, 16.30 Kino: „Das neue Evangelium“. Dienstag 25. April, 19 Uhr , Sängerin Sonja Rutstein. Freitag, 28. April, 20 Uhr: Kabarett mit Christian Keltermann

