Die Linie S 9 kann in Dellwig-Ost wieder normales Tempo fahren.

Nahverkehr Signal repariert: Bahnen in Bottrop kommen wieder in Takt

Bottrop. Eine Signalstörung hat Verspätungen ausgelöst auf den Linien S 9 und RE 14. Jetzt normalisiert such der Verkehr wieder, meldet die Bahn.

Wegen einer Signalstörung im Raum Essen-Dellwig-Ost hat es auf den Linien S 9 und Regionalexpress 14 in Bottrop Verspätungen gegeben, meldet die Bahn.

Die Züge mussten in dem Abschnitt zwischen Dellwig und Bottrop langsamer fahren. In der Folge kam es am Morgen zu Verspätungen und Teilausfällen.

Inzwischen sei das defektes Signal repariert. Es werde aber noch dauern, bis die verspäteten Züge wieder in Takt kommen. Derzeit (11.50 Uhr) meldet die Bahn für die S9 noch Verspätungen zwischen 5 und 10 Minuten.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop